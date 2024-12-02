РФ заявила про небажання України забирати військовополонених: омбудсмен відреагував

Російський омбудсмен заявила про затягування Україною процесу обміну військовополоненими. На ці слова відреагував уповноважений українського парламенту, зазначивши, що українська сторона готова до репатріації полонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець спростував слова російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо затягування української сторони у питанні обміну полоненими. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому. Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання", — зазначив він.

Омбудсмен додав, що Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів. Українська сторона, навпаки, заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію.

"А сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії", — додав Дмитро Лубінець.

Обмін військовополонених: заява РФ

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила про затягування з боку української сторони обміну військовополоненими. Вона також опублікувала список з 630 осіб, які нібито чекають обміну.

"Українська сторона продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими, поки сім'ї військовослужбовців з обох боків продовжують чекати на повернення своїх близьких. Раніше я повідомляла, що Україна не погоджується забрати українських військовослужбовців, які понад рік утримуються на території Російської Федерації", — написала вона.

Повідомлення Москалькової щодо обміну військовополоненими

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що 273 особи, засуджені за колабораціонізм і держзраду, виявили бажання виїхати до РФ на умовах обміну з українськими військовополоненими. Це стало можливим завдяки програмі "Хочу к своим".