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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ заявила про небажання України забирати військовополонених: омбудсмен відреагував

Військовополонені, обмін військовополоненими, РФ
В РФ заявили, що Україна не бажає забирати військовополонених, реакція Лубінця (ілюстративне фото)

Російський омбудсмен заявила про затягування Україною процесу обміну військовополоненими. На ці слова відреагував уповноважений українського парламенту, зазначивши, що українська сторона готова до репатріації полонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець спростував слова російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо затягування української сторони у питанні обміну полоненими. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому. Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання", — зазначив він.

Омбудсмен додав, що Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів. Українська сторона, навпаки, заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію.

"А сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії", — додав Дмитро Лубінець.

Обмін військовополонених: заява РФ

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила про затягування з боку української сторони обміну військовополоненими. Вона також опублікувала список з 630 осіб, які нібито чекають обміну.

"Українська сторона продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими, поки сім'ї військовослужбовців з обох боків продовжують чекати на повернення своїх близьких. Раніше я повідомляла, що Україна не погоджується забрати українських військовослужбовців, які понад рік утримуються на території Російської Федерації", — написала вона.

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Повідомлення Москалькової щодо обміну військовополоненими

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що 273 особи, засуджені за колабораціонізм і держзраду, виявили бажання виїхати до РФ на умовах обміну з українськими військовополоненими. Це стало можливим завдяки програмі "Хочу к своим".