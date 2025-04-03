В Україні створили центри підтримки для родичів військовополонених: рідні незадоволені

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена створили у різних регіонах України центри підтримки для родичів військовополонених та осіб, зниклих безвісти внаслідок російської збройної агресії.

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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У цих установах можна буде отримати кваліфіковану допомогу та вичерпну інформацію стосовно алгоритму дій для повернення з полону своїх рідних, а також рекомендації, як уникнути шахрайських схем.

У відповідь на велику кількість звернень Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирилом Будановим було прийняте рішення про продовження роботи регіональних консультаційних центрів. Наразі перешкоди для роботи регіональних консультаційних центрів усуваються, питання буде повністю вирішене найближчим часом.

"Регіональні центри Координаційного штабу стали точкою опори для десятків тисяч сімей, які опинилися в складній життєвій ситуації знаючи, що їхні рідні та близькі потрапили до полону або ж зникли безвісти… Саме їхня платформа стала тим майданчиком, що допомагає та підтримує нас – родини полонених та зниклих безвісти військових, надає нам підтримку та надію, допомагає вирішувати наші проблеми та питання", — сказано у повідомленні.

Такі центри спершу запрацюють у:

м. Львів, вул. Стрийська, 83, тел +380506948423, +380682362883;

м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565;

м. Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702;

м. Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851.

До складу цих установ ввійдуть представники Об’єднаного центру при СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Офісу омбудсмена, Держприкордонслужби, Генштабу ЗСУ, військових частин та інших відомств.

Створення таких центрів підтримки в усіх регіонах є продовженням реалізації рішення Верховного Головнокомандувача та відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну силами Координаційного штабу вдалося повернути з російського полону 4306 військовополонених захисників і цивільних осіб.

Родини військовополонених та зниклих безвісти можуть звернутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

А також через месенджери Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу [email protected]

У Координаційному штабі наголосили, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

Проте родичі безвісти зниклих та полонених не задоволені таким кроком від влади. Вони вже давно об’єдналися у групи, приходять на виїзні засідання таких центрів, а також мітингують. Як пояснили самі рідні Фокусу — вони не бачать сенсу у створенні центрів.

"Чоловік рахується безвісти зниклим вже рік. Надійшов акт розслідування, у місцевому військоматі допомогли оформити всі папери, отримую виплати. Навряд чи мені знадобиться допомога у центрі", — каже киянка Євгенія.

"Це пуста балачка. Зрушень ніяких за три роки. Побалакали і все завмерло", — скаржиться жінка у групі військових 36 бригади.

Реакція українців на створення центрів підтримки

"Мені сказали, що мій брат знаходиться у Росії в полоні, а не в них в центрі і розвели руками. Тепер не ходжу по таких центрах, і на мітинги теж не їжджу – не бачу сенсу", — стверджує черкащанка Олена.

Нагадаємо, раніше російський омбудсмен заявляла про затягування Україною процесу обміну військовополоненими. На ці слова відреагував уповноважений українського парламенту, зазначивши, що українська сторона готова до репатріації полонених.

Зазначимо, що за словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця за 11 місяців 2024 року російські окупанти стратили щонайменше 109 українських військовополонених. За попередні роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано 177 випадків страти українських захисників окупантами.