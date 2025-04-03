Зниження призовного віку в Україні частково заповнило втрати в ЗСУ, — генерал НАТО

Україна частково вирішила проблему нестачі військових у лавах ЗСУ. Багато в чому це сталося за рахунок зниження мобілізаційного віку.

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Про це сказав головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, його процитувало агентство Reuters.

На його переконання, будь-яке припинення Сполученими Штатами поставок зброї та розвідувальної інформації Україні вкрай згубно позначиться на її військових зусиллях, незважаючи на спроби Києва диверсифікувати постачання зброї.

Коментарі генерала, як зазначає агентство, прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово припинив деяку допомогу Україні після перепалки в Овальному кабінеті з українським колегою Володимиром Зеленським.

Трамп тоді заявив, що у Зеленського "немає шансів закінчити війну без підтримки США".

Нагадаємо, Міністерство оборони України пропонувало запровадити новий механізм ротації військових, які постійно беруть участь у боях з окупантами. Верховна Рада не поспішає схвалювати цю ініціативу.

Фокус писав про нові правила бронювання працівників в Україні, які діють з 1 квітня. Максимальну квоту на кількість заброньованих отримали підприємства, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури.