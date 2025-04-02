С 1 апреля бронирование сотрудников могут оформить только те предприятия, которые подтвердили или обновили статус критичности по новой процедуре. Фокус выяснил, какие изменения уже действуют.

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Бронирования от мобилизации, которые были оформлены по старым правилам, утратили силу с 1 апреля, отмечают юристы, с которыми Фокус проанализировал особенности бронирования работников.

Правительство увеличило возможность бронирования: кто избежит мобилизации

Согласно постановлению Кабмина Украины, предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, разрешено бронировать до 75% своих работников.

Процент бронирования повышен с 50% до 75%. Эти критически важные изменения инициированы Министерством развития общин и территорий для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения.

Речь идет о специалистах, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов.

Кроме того, упрощаются требования к критериям заработной платы работников, которых можно бронировать.

В Украине обновили критерии критически важного предприятия Фото: УНИАН

Кто подлежит бронированию от мобилизации в Украине

Как пояснила Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая "Адвокатского бюро Анны Даниэль", мобилизация в Украине происходит согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который регулирует ее порядок и определяет правила призыва на военную службу и условия для лиц, включая категории, которые могут быть отсрочены или освобождены от мобилизации.

Что касается бронирования, то здесь речь идет о военнообязанных, которые работают или проходят службу в органах государственной власти и местного самоуправления на должностях нескольких категорий:

государственной службы категории "А", председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов — все военнообязанные;

государственной службы категорий "Б", "В", в органах местного самоуправления — не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах.

Все бронирования, которые были оформлены по старым правилам, с 1 апреля теряют силу. Продлить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями

Бронированию подлежат граждане, которые работают в органах государственной власти, а также других государственных органах, в частности Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования и тому подобное.

В Украине процент бронирования повышен от 50% до 75% Фото: УНИАН

Забронированными могут быть работники предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов), а также критически важных предприятий для обеспечения потребностей ВСУ, экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

"Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных, которые забронированы в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого они размещаются", — пояснила Анна Даниэль.

Правительство увеличило возможность бронирования работников Фото: УНИАН

Условия бронирования специалистов: что и для кого изменилось с 1 апреля

Все бронирования, которые были оформлены по старым правилам, с 1 апреля теряют силу. Продлить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями .

"С 1 апреля бронирование своих работников могут оформить только те предприятия, которые подтвердили (обновили) статус критичности по новой процедуре. Бронирование, которые были оформлены по старым правилам будут недействительными. Если работник имеет активное бронирование то его следует сначала аннулировать", — объясняет адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая.

Теперь бронирование будет осуществляться только в электронном формате через портал "Дія"

Поэтому, теперь бронирование будет осуществляться только в электронном формате через портал "Дія".

Заявления на бронирование работников будут рассматриваться в течение 72 часов и будут доступны только для тех предприятий, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.

"Напомню, что статус критичности по новым правилам следовало подтвердить до 28 февраля 2025. После подтверждения нового статуса критичности необходимо оформить бронирование работников повторно. Если бронирование по состоянию на сегодня не появилось, это означает, что работодатель не осуществил перебронирование работника или не подтвердил свою критичность по новым правилам", — добавила Мостовая.

Важно

С 1 апреля некоторые категории населения теряют бронирование от мобилизации: детали от Минэкономики

Что делать предприятиям, которые еще не обновили статус

Обновить статус критичности компании по новой процедуре После подтверждения нового статуса критичности оформить бронирование работников повторно. Если сотрудник уже имеет активное бронирование, его необходимо сначала аннулировать.

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров Украины расширил возможности для предприятий, обеспечивающих критическую инфраструктуру, и позволил бронировать до 75% работников.