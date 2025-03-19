Мобилизация в Украине с 1 апреля: юрист объяснила, кто имеет отсрочку (список)

В Украине продолжается призыв военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. Однако некоторые категории граждан имеют отсрочку, их условно можно разделить на три группы.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но призывают в армию не всех. Кто имеет отсрочку в 2025 году, в комментарии "Новини.LIVE" рассказала юрист Анастасия Руденко.

Эксперт объяснила, что соответствующее право регулируется статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Всех, кому не грозит сейчас призыв, она условно разделила на три группы.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам

В эту группу входят:

многодетные родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей и не имеют долгов по алиментам;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или ухаживающие за совершеннолетним ребенком с инвалидностью I, II группы;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны или попечители несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

люди, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I, II группы или лицами, которым нужен такой уход (только в случае, если других трудоспособных родственников нет);

мужья, чьи жены имеют инвалидность I, II группы;

граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если муж или жена служит в армии.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Украинцы, которые имеют инвалидность (любой из групп) и получили подтверждение своего статуса от ВВК, не могут быть призваны. Однако каждые полгода-год они должны перепроходить медосмотр.

В приложении 1 к Положению о ВВК содержится таблица с возможными диагнозами, в которой определено, должен ли быть военнообязанный в таком случае непригодным к службе.

Отсрочка от мобилизации из-за работы

В эту группу юристка включила:

работников признанных критически важными предприятий, которых забронировали;

ученых, преподавателей и учителей, которые работают минимум на 0,75 ставки и имеют соответствующую научную степень или ученое звание;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме.

Другие категории

Также в ВСУ не мобилизуют:

освобожденных из плена военнослужащих и гражданских;

граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

членов семей защитников, которые посмертно получили звание "Герой Украины".

Юрист посоветовала следить за обновлениями на официальных ресурсах и консультироваться с госорганами, ведь перечень может меняться.

Напомним, в СМИ объяснили, кто потерял отсрочку от мобилизации в 2025 году. В частности, воспользоваться этим правом не смогут студенты, которые получают уровень образования, не выше предыдущего.

Заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказали, как добровольцы смогут выбирать место прохождения ВВК.