Могут вручить повестку: кто потерял право на отсрочку в 2025 году

Отныне несколько категорий населения, которые ранее имели право на отсрочку, его теряют и могут присоединиться к ВСУ.

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В период военного положения и мобилизации в Украине некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако в 2025 году определенные категории населения потеряли это право. NV рассказывает, кого не могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины.

Кто потерял право на отсрочку в 2025 году

Отныне призывной возраст снижен. Это привело к потере отсрочки для мужчин в возрасте 25+. Также лишили этого права работников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины.

Стоит добавить, что не все студенты смогут воспользоваться отсрочкой от призыва — она предоставляется только тем, кто учится на дневной или дуальной форме обучения. Лицо должно получать высший уровень образования за предыдущий. Это означает, что получение второго или третьего высшего образования даст право мобилизовать человека.

Теряют право на отсрочку и многодетные родители, которые имеют задолженность по алиментам. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут иметь доступ к реестру должников и проверять всех, кто обратится за отсрочкой по этому пункту.

Не сможет получить отсрочку от мобилизации и сводный брат погибшего воина. Также потеряли это право те, кто ухаживают за родителями своего супруга с инвалидностью 1 или 2 группы — теперь не смогут мобилизовать только тех, кто ухаживает за собственными родителями-инвалидами.

Ранее в Полтавском областном ТЦК и СП рассказывали, можно ли подать заявление на отсрочку без личного визита в военкомат. Там отметили, что военнообязанные граждане Украины обязаны для этого лично обратиться в ТЦК.

Напомним, что гражданские лица в Украине, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, получили право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно предоставить выписку из Единого реестра лиц, подтверждающую факт лишения личной свободы из-за российской агрессии.