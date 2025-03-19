Можуть вручити повістку: хто втратив право на відстрочку в 2025 році

Відтепер декілька категорій населення, які раніше мали право на відстрочку, його втрачають та можуть доєднатись до ЗСУ.

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В період воєнного стану та мобілізації в Україні деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Однак в 2025 році певні категорії населення втратили це право. NV розповідає, кого не можуть призвати до лав Збройних сил України.

Хто втратив право на відстрочку в 2025 році

Відтепер призовний вік знижений. Це призвело до втрати відстрочки для чоловіків у віці 25+. Також позбавили цього права працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України.

Варто додати, що не всі студенти зможуть скористатись відстрочкою від призову — вона надається лише тим, хто навчається за денною або дуальною формою навчання. Особа має здобувати вищий рівень освіти за попередній. Це означає, що отримання другої або третьої вищої освіти надасть право мобілізувати людину.

Втрачають право на відстрочку і багатодітні батьки, які мають заборгованість по аліментах. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки матимуть доступ до реєстру боржників і перевірятимуть усіх, хто звернеться за відстрочкою за цим пунктом.

Не зможе отримати відстрочку від мобілізації й зведений брат загиблого воїна. Також втратили це право ті, хто доглядають за батьками свого подружжя з інвалідністю 1 або 2 групи — тепер не зможуть мобілізувати лише тих, хто доглядає за власними батьками-інвалідами.

Раніше в Полтавському обласному ТЦК і СП розповідали, чи можна подати заяву на відстрочку без особистого візиту до військкомату. Там зазначили, що військовозобов’язані громадяни України зобов’язані для цього особисто звернутися до ТЦК.

Нагадаємо, що цивільні особи в Україні, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, отримали право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи через російську агресію.