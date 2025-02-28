Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації, — Міноборони

Для отримання відстрочки необхідно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи через російську агресію.

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Цивільні особи в Україні, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, отримали право на відстрочку від мобілізації. Про це 28 лютого повідомила пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, яка вносить зміни до додатка 5 до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період". Цей документ приведено у відповідність до поправок до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ухвалених 20 листопада 2024 року.

Умови отримання відстрочки

Для оформлення відстрочки необхідно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, щодо яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Таким чином, українська влада враховує особливий статус колишніх військовополонених і надає їм законне право на тимчасове звільнення від військової служби в період мобілізації.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, в якому було прописано важливу норму щодо тих, хто перебував у російському полоні. Зокрема передбачається, що такі військовослужбовці, мають право звільнитися з військової служби в запас. Але якщо вони вирішили продовжити службу, то зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів.