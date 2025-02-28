Украинцы, которые прошли плен, получили право на отсрочку от мобилизации, — Минобороны

Для получения отсрочки необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, подтверждающую факт лишения личной свободы из-за российской агрессии.

Related video

Гражданские лица в Украине, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, получили право на отсрочку от мобилизации. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление, которое вносит изменения в приложение 5 к "Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период". Этот документ приведен в соответствие с поправками к Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", принятыми 20 ноября 2024 года.

Условия получения отсрочки

Для оформления отсрочки необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Таким образом, украинские власти учитывают особый статус бывших военнопленных и предоставляют им законное право на временное освобождение от военной службы в период мобилизации.

Напомним, в апреле 2024 года Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации, в котором была прописана важная норма относительно тех, кто находился в российском плену. В частности предусматривается, что такие военнослужащие, имеют право уволиться с военной службы в запас. Но если они решили продолжить службу, то смогут получить дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 дней.