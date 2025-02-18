Отсрочка от мобилизации: можно ли подать заявление без личного визита в ТЦК

В Полтавском областном ТЦК объяснили, предусмотрены ли "отсрочки по почте" действующим законодательством и возможен ли вариант подачи документов без личного присутствия.

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Военнообязанные граждане Украины обязаны лично обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), если хотят оформить отсрочку. Для этого необходимо подать заявление на получение отсрочки и предъявить военно-учетный документ. Об этом заявили в Полтавском областном ТЦК и СП в Facebook.

В заметке говорится, что ранее в юридических кругах возникали споры относительно того, можно ли подать документы без личного присутствия. Речь шла о формулировке в пункте 58 Постановления Кабмина №560, где отмечалось, что граждане "лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете заявление". Адвокаты трактовали это как возможность отправлять документы по почте или через представителя.

Однако после внесения изменений в это постановление, которые вступили в силу 16 января 2024 года, стало очевидным, что такой подход является ошибочным, отметили в ТЦК. В обновленной редакции четко указано, что при подаче заявления военнообязанный должен предъявить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

"Позиция Полтавского областного ТЦК и СП остается неизменной — для подачи заявления на получение отсрочки военнообязанный гражданин должен лично прибыть в ТЦК и СП. Никаких "отсрочек по почте" действующим законодательством не предусмотрено", — отметили в Полтавском областном ТЦК.

Напомним, 11 февраля в Украине стартовал проект Минобороны "Контракт 18-24". Он предусматривает привлечение молодежи в ряды ВСУ с последующим высоким денежным обеспечением и социальными льготами.

По состоянию на 17 февраля количество обращений по заключению годового контракта в приложении "Резерв+" для службы в армии для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет уже превысило 10 тысяч.