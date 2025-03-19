За "бусификацию" не голосовали: в Раде признали нарушение прав человека сотрудниками ТЦК

Закон об ужесточении мобилизации не разрешает нарушать права и свободы человека. Некоторые военкомы трактуют документ по-своему и не выполняют мобилизационные задания профессионально, считает нардеп Александр Бакумов.

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Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) не могут ограничивать права и свободы граждан Украины. Полицейские вправе применять физическую силу, спецсредства или оружие только при надлежащих обстоятельствах, рассказал "Судебно-юридической газете" член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов.

Если военкомы нарушают права и свободы человека, это неадекватно и незаконно. ВСУ и другие военные формирования не могут применяться для таких целей, указал политик.

Парламент готовится рассмотреть во втором чтении законопроект №12442, усиливающий ответственность для работников ТЦК и военно-врачебных комиссий (ВВК) за подобные нарушения, напомнил он.

Бакумов отметил, что более года назад депутаты приняли закон об ужесточении мобилизации в Украине, но никто не голосовал за "бусификацию".

"Это выдумки тех, кто пытается выполнить задание, но не умеет и не имеет возможности сделать это профессионально. Есть легальные способы побуждать граждан к выполнению долга по защите Родины, мы возвращаем все в законное русло", — заметил народный депутат.

Александр Бакумов обещает, что украинцев проинформируют о всех правках, которые нардепы подадут ко второму чтению. Ввод строгих правил, по его словам, обеспечит понимание должностными лицами ТЦК и ВВК уровня ответственности перед украинским народом.

"Чтобы за каждым их решением стояла объективность, справедливость, беспристрастность и, главное, законность", — заключил парламентарий.

Напомним, в Кременчуге мужчина стрелял из травматического оружия в военкома. Очевидцы говорят, что сначала полиция и сотрудники ТЦК избили его ногами.

Недавно в Харькове военкомы наехали на машине на велосипедиста. В ТЦК заявили, что это был "непреднамеренный наезд".