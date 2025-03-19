В Кременчуге мужчина стрелял в работника ТЦК: подробности инцидента (фото, видео)

Полицейские заявляют, что подозрительный прохожий выстрелил в военкома при проверке документов. По словам очевидцев, сотрудники ТЦК и полиция сначала избили его ногами, а мужчина едва стоял на ногах.

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В Кременчуге Полтавской области утром 19 марта мужчина выстрелил из травматического оружия в работника территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщила региональная полиция.

Во время патрулирования полицейские вместе с военкомами заметили подозрительного прохожего. При проверке документов он достал пистолет и выстрелил сотруднику ТЦК в ногу. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие.

Местные паблики пишут, что стрельба произошла на улице Сержанта Мельничука. По словам очевидцев, военкомы и полиция якобы избили ногами мужчину. На замечания прохожих они не обращали внимания, а мужчина после этого едва стоял на ногах.

Стрельба в Кременчуге: реакция полиции и ТЦК

Полиция и местный ТЦК данные факты не комментировали. К месту происшествия приехали правоохранители, полиция охраны и экипаж скорой помощи. Полицейские задержали мужчину, а раненому оказали помощь, обошлось без госпитализации.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что стрелял местный житель 1977 года рождения. Травматическое оружие у него изъяли и решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский недавно смог избежать "бусификации". Футболист покупал шампанское, но на выходе из магазина его ждали военкомы.

Верховный суд Украины ранее сообщал, что процедура мобилизации является необратимой. Даже если человека призвали незаконно, его уже нельзя уволить со службы.