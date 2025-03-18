Мобилизация с нарушениями: суд ответил, дает ли это право на увольнение

Украинца мобилизовали без ВВК, и он обратился в суд. Однако было решено, что несмотря на противоправность действий ТЦК возможности уволиться со службы ему не дадут.

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Процедура мобилизации военнообязанного — необратима, и после признания призыва противоправным такой человек уволен со службы не должен быть. Об этом со ссылкой на решение Кассационного административного суда 17 марта сообщил Верховный суд Украины.

Мобилизация 2025: детали дела

Военнослужащий обратился в суд с иском против районного ТЦК и воинской части, требуя признать его призыв противоправным и уволить со службы. Он объяснял, что его права были нарушены, когда мужчину мобилизовали, не отправив на медосмотр.

Суды первой и апелляционной инстанций признали действия ТЦК противоправными и обязали воинскую часть освободить призывника. По их решениям, это — надлежащее восстановление нарушенных прав украинца. Однако в Верховном суде с такой позицией не согласились.

Мобилизация 2025: процесс необратим

В Верховном суде объяснили, что восстановление прав должно происходить в рамках спора. В данном случае речь идет о правоотношениях между истцом и ТЦК по призыву по мобилизации. Обязательство воинской части уволить человека со службы выходит за эти пределы.

Было нарушено право мужчины на надлежащую процедуру мобилизации. Однако увольнение со службы в суде назвали "неэффективным" способом защиты, ведь это "не решает правомерности акта, который принимается по результатам проведенной процедуры призыва". Такой подход вмешивается в другие правоотношения, которые регулируются другими нормами.

"Верховный суд отметил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, то есть такой, что уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу", — отметила пресс-служба.

Мобилизация 2025: решение суда

В суде признали выбранный истцом способ защиты несоответствующим сути нарушенного права, а выводы предыдущих инстанций — ошибочными. Пресс-служба добавила, что сам факт непрохождения ВВК не свидетельствует о непригодности, а следовательно не является основанием для увольнения со службы.

Напомним, мужчины, которые имеют тяжелые заболевания печени, могут быть признаны непригодными к мобилизации. Фокус разобрался в деталях соответствующего приказа Минобороны.

Житель Буковины дважды выиграл в суде дела против ТЦК, чтобы обязать военных предоставить ему отсрочку. Впервые он обратился в суд еще в июле прошлого года.