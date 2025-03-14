Отказ от повестки не нарушает закон: суд отменил штраф от ТЦК, детали

Коллегия судей пояснила, что ТЦК не предоставил доказательств ни факта вручения повестки, ни факта отказа от нее. Суд дополнительно подчеркнул, что "боевой" повестки по нормам законодательства не существует.

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Сам лишь отказ получать повестку не является нарушением законодательства о мобилизации в Украине. Так решил апелляционный суд, отменив штраф от ТЦК, как передали 14 марта в "Судебно-юридической газете".

Резервисты и военнообязанные должны являться по повестке в установленное место и назначенный срок, но предписаний об обязанности получать повестку о вызове в ТЦК законодательство не содержит. А значит, сам лишь отказ от повестки — это не нарушение закона о мобилизации, как было ошибочно указано в протоколе. На это 18 февраля указал Шестой апелляционный административный суд.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что военкомат не предоставил доказательств ни факта формирования повестки, ни попыток ее вручить, ни факта отказа. Раскритиковали и то, что вид повестки невозможно установить, ведь в ТЦК ее назвали "боевой", а такого понятия в законодательстве просто не существует.

Мобилизация в Украине: что произошло

На мужчину в августе 2024 года составили протокол за административное правонарушение, а именно о нарушении требований закона о мобилизации. Основанием стал его отказ от "боевой" повестки. Однако украинец обратился в суд, чтобы отменить постановление о штрафе.

В Оболонском районном суде Киева на иск ответили отказом, но мужчина подал апелляцию. На этот раз коллегия судей объяснила, что закон обязывает граждан являться по вызову в ТЦК и проходить медосмотр для установления пригодности. Однако протокол и постановление не содержали информации о неявке "нарушителя" в ТЦК, зато его обвинили в отказе от повестки, что не является нарушением обязанностей в соответствии с указанной нормой.

Информации о нарушении каких-либо других норм для привлечения мужчины к ответственности протокол и постановление не содержали. Законом установлена обязательность явки по повестке. В то же время постановление Кабмина №560 регулирует вручение повестки о призыве и командировании на службу под личную подпись в ТЦК. За отказ или невыполнение обязанности предусмотрена ответственность.

В протоколе было указано об "отказе сесть в машину" и просьбе украинца заменить ему военную службу на альтернативную.

Как должно было быть в соответствии с законодательством:

повестку формируют с помощью Единого госреестра призывников или ее бланк заполняют в ТЦК, руководитель военкомата или его отдела накладывает на документ КЭП или лично подписывает и скрепляет гербовой печатью;

момент вручения фиксируют на фото и видео;

если лицо отказывается, составляется акт отказа, который подписывают не менее двух членов группы оповещения;

акт объявляется нарушителю и регистрируется в ТЦК.

Подтверждением, что человеку вручали повестку, могут быть:

личная подпись;

видеозапись вручения, ознакомления с ней или отказа от нее;

видеозапись отказа общаться с уполномоченным лицом.

То есть доказать отказ можно было, предоставив акт отказа или соответствующее видео. Однако ни одного из этих материалов суду не предоставили, как и самой повестки. Доводам о праве мужчины на выбор альтернативной службы суд оценки не давал, потому что предметом спора по делу это не было.

Решение первой инстанции признали ошибочным и удовлетворили иск. Постановление ТЦК признали противоправным и отменили.

Напомним, юрист Ярослав Звоненко объяснил, как могут наказать во время мобилизации в Украине, если не явиться в ТЦК несмотря на врученную повестку.

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