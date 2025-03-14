Дают ли отсрочку в случае беременности жены: юристы дали четкий ответ

Юристы отмечают, что беременность не является основанием для освобождения лица от воинской обязанности, однако есть определенные нюансы.

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Воинский долг — один из основных в условиях военного положения и мобилизации в Украине. В некоторых случаях мужчина может получить отсрочку от мобилизации. Беременность жены сама по себе не является автоматическим основанием для отсрочки. Однако в случае осложнений или необходимости постоянного ухода за женщиной мужчина может ее получить, рассказывают правоведы юридической фирмы Іпѕеіпіпіп.

В каких случаях муж имеет право на отсрочку в случае беременности жены

Юристы называют несколько оснований:

серьезные медицинские осложнения жены и потребность постоянного ухода;

если в семье уже есть несовершеннолетние дети, нуждающиеся в уходе.

При наличии соответствующих медицинских заключений и других подтверждающих документов мужчина может подать заявление на отсрочку.

Как получить отсрочку в случае беременности женщины

Для получения отсрочки от военной службы в связи с беременностью жены, необходимо выполнить следующие шаги:

собрать необходимые документы. В этом случае нужна будет справка из медицинского учреждения о беременности жены, медицинское заключение о состоянии жены, справку о составе семьи или свидетельство о браке и документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении);

подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

После рассмотрения поданных документов военкомат принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. В случае отказа мужчина имеет право обжаловать решение в судебном порядке.

Ранее юристы рассказывали, кого не могут мобилизовать во время войны. К ним также относятся гражданские лица в Украине, которые находились в плену вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации.