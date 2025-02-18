Кого не могут мобилизовать во время войны: перечень категорий

Юристы рассказали, что мобилизовать не могут лиц с отсрочкой и назвали причины, по которым граждан могут освободить от службы в Вооруженных силах Украины.

Related video

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине некоторые категории населения могут не призывать в ряды Вооруженных сил Украины из-за наличия отсрочки. Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" рассказывает, какие категории населения имеют на это право.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Юристы отмечают, что в соответствии с нормами действующего законодательства мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, в связи обучением или с профессиональной деятельностью, из-за брони на определенных работах. Специалисты отметили, что она откладывает выполнение воинского долга, а лица, получившие отсрочку, остаются на воинском учете.

Отсрочку по состоянию здоровья могут получить лица с инвалидностью. Также на нее имеют право временно непригодные к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии.

На отсрочку в связи с обучением имеют право получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня образования.

Отсрочку от мобилизации для родителей и опекунов детей могут получить:

одинокие матери/родители, воспитывающие ребенка до 18 лет;

женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители детей-сирот или лишенных родительской опеки до 18 лет.

Также могут быть забронированы на время мобилизации работники органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций в порядке, установленном правительством. Кроме этого, она предоставляется работникам органов военного управления, воинских частей, предприятий МО, ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, НАБУ, ГБР и других силовых структур.

Отсрочку от мобилизации из-за инвалидности ребенка получают лица, которые воспитывают:

ребенка с тяжелыми заболеваниями;

ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

совершеннолетнего ребенка с инвалидностью І или ІІ группы.

На отсрочку также имеют право родители ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи, что подтверждается соответствующим документом врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

На отсрочку от мобилизации по уходу за инвалидом или пожилым человеком могут претендовать:

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

родственники, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком, родителями, нуждающимися в постоянном уходе;

лица, имеющие жену/мужа или родителей с инвалидностью I-II группы (при условии отсутствия других иждивенцев);

лица, осуществляющие постоянный уход за инвалидом I группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе (при отсутствии других смотрителей).

Отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам могут получить мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа/жену, проходящего военную службу. Также на это имеют право женщины и мужчины, которые являются единственными трудоспособными лицами, содержащими семью.

Кстати, в случае отказа от предоставления отсрочки это решение можно обжаловать. Юристы ранее делились, как действовать в такой ситуации.

Следует добавить, что в марте повестку могут получить несколько категорий населения. Мобилизовать смогут только некоторых граждан.