Кого не можуть мобілізувати під час війни: перелік категорій

Юристи розповіли, що мобілізувати не можуть осіб з відстрочкою та назвали причини, через яких громадня можуть звільнити від служби в Збройних силах України.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні деякі категорії населення можуть не призивати до лав Збройних сил України через наявність відстрочки. Адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" розповідає, які категорії населення мають на це право.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Юристи зазначають, що відповідно до норм чинного законодавства чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, станом здоров'я, у зв’язку навчанням або з професійною діяльністю, через бронь на певних роботах. Фахівці наголосили, що вона відкладає виконання військового обов’язку, а особи, що отримали відстрочку, залишаються на військовому обліку.

Відстрочку за станом здоров’я можуть отримати особи з інвалідністю. Також на неї мають право тимчасово непридатні до військової служби за висновком військово-лікарської комісії.

На відстрочку у зв'язку з навчанням мають право отримувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти.

Відстрочку від мобілізації для батьків та опікунів дітей можуть отримати:

одинокі матері/батьки, які виховують дитину до 18 років;

жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування до 18 років.

Також можуть бути заброньовані на час мобілізації працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому урядом. Крім цього, вона надається працівникам органів військового управління, військових частин, підприємств МО, ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, НАБУ, ДБР та інших силових структур.

Відстрочку від мобілізації через інвалідність дитини отримують особи, які виховують:

дитину з важкими захворюваннями;

дитину з інвалідністю віком до 18 років;

повнолітню дитину з інвалідністю І або ІІ групи.

На відстрочку також мають право батьки дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги, що підтверджується відповідним документом лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

На відстрочку від мобілізації по догляду за інвалідом або літньою людиною можуть претендувати:

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

родичі, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, батьками, що потребують постійного догляду;

особи, які мають дружину/чоловіка або батьків з інвалідністю І-ІІ групи (за умови відсутності інших утриманців);

особи, які здійснюють постійний догляд за інвалідом І групи або особою, що потребує постійного догляду (за відсутності інших доглядачів).

Відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами можуть отримати чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка/дружину, що проходить військову службу. Також на це мають право жінки та чоловіки, які є єдиними працездатними особами, що утримують сім’ю.

До речі, в разі відмови від надання відстрочки це рішення можна оскаржити. Юристи раніше ділились, як діяти в такій ситуації.

Слід додати, що в березні повістку можуть отримати декілька категорій населення. Мобілізувати зможуть лише деяких громадян.