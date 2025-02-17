Відмовили в наданні відстрочки: адвокатка розповідає, як оскаржити рішення

Юристка розповіла, що для оскарження рішення слід діяти певним чином і поділилась алгоритмом.

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В умовах військового стану та мобілізації в Україні деякі громадяни мають право на відстрочку від мобілізації. Якщо ж особі відмовили в наданні цього права, вона може оскаржити рішення в суді. Як це зробити, розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

Як оскаржити рішення про відмову в наданні відстрочки

Дар'я Тарасенко зазначає, що для початку слід зібрати докази — це має бути копія заяви на відстрочку з усіма додатками та повідомлення про відмову в наданні відстрочки. Також суди часто вимагають копію протокольного рішення комісії про відмову в наданні відстрочки. В разі, якщо не вистачає документів, необхідно звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з проханням надати копії таких документів. Згодом можна просити суд витребувати ці докази у відповідача.

Після цього фахівчиня зазначає, що необхідно скласти текст позовної заяви. Адвокатка зазначила, що в обов'язковому порядку слід сплатити судовий збір, однак наголосила, що в деяких випадках закон може звільнити особу від обов'язку платити його). Далі слід подати позов до відповідного окружного адміністративного суду та очікувати ухвали про відкриття провадження.

За словами Дар'ї Тарасенко, суд, скоріше за все, призначить справу до розгляду в порядку спрощеного провадження без виклику сторін, тобто за відсутності судових засідань. В цьому випадку суд збере документи від обох сторін спору, розгляне справу на підставі цих документів та ухвалить рішення.

Вона додала, що рішення має бути ухвалено протягом 60 днів з дня відкриття провадження по справі. Однак цього строку суди не завжди дотримуються.

Раніше юристи розповідали, хто має право на відстрочку у 2025 році. Фахівці відзначили, що термін дії відстрочки залежить від виду. Після закінчення терміну дії необхідно її повторно підтвердити.

Нагадаємо, що українець 22 роки стояв на обліку у ТЦК, коли військкомат проігнорував документи й мобілізував його попри відстрочку. Однак у військовій частині протиправності у своєму наказі не побачили й запевнили, що діяли за законом.