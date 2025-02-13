Лише декілька категорій населення: юристи розповіли, хто має право на відстрочку у 2025 році

За інформацією юристів термін дії відстрочки залежить від виду. Після закінчення терміну дії необхідно її повторно підтвердити.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні питання відстрочки від мобілізації залишається актуальним для багатьох громадян. У 2025 році деякі категорії громадян мають на це право, і юристи юридичної компанії "Inseinin" про них розповідають.

Хто має право на відстрочку у 2025 році

Відстрочку можуть отримати особи з інвалідністю будь-якої групи. Також вона надається військовозобов'язаним, визнаним тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Також відстрочка може надаватись за сімейними обставинами:

чоловікам, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років та не мають заборгованості зі сплати аліментів;

чоловікам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

чоловікам та жінкам, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

особи, зайняті постійним доглядом як опікуни недієздатної особи;

особи, які доглядають за матір'ю чи батьком з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд.

На відстрочку також мають право:

працівники підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для функціонування держави та забезпечення потреб Збройних Сил України;

працівники державних органів та органів місцевого самоврядування, яким надано бронювання;

наукові співробітники з науковим ступенем, які працюють у наукових установах та організаціях;

педагогічні працівники закладів освіти, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а також в аспірантурі чи докторантурі.

Відстрочку також можуть отримати окремі категорії військових та їх сімей:

громадяни, які були звільнені з полону;

особи, чиї близькі родичі загиблі або так, що пропали безвісти під час участі в антитерористичній операції або забезпеченні національної безпеки та оборони.

Також на відстрочку мають право заброньовані працівники. Однак слід врахувати, що підприємства, які мають статус критично важливих, повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року. У разі неподання необхідних документів, працівники таких підприємств втрачають право на відстрочку від мобілізації.

Відстрочка надається на певний період залежно від підстави — найчастіше це терміном на 3 місяці з можливістю продовження. Після закінчення цього терміну необхідно повторно підтвердити право на відстрочку, надавши відповідні документи до ТЦК та СП або скориставшись мобіліним додатком "Резерв+"

З п'ятниці, 7 лютого, у мобільному застосунку "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для деяких категорій населення. З цього дня автоматично можуть продовжити відстрочки люди з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, студенти, аспіранти та докторанти.

Додамо, що в деяких випадках відстрочка від мобілізації може бути анульована. Це може статись навіть в автоматичному режимі.