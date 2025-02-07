Автоматичне продовження відстрочки від мобілізації в "Резерв+": хто може ним скористатись

В Міністерстві оборони додали, що така функція стане скоро доступною для багатодітних батьків.

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З п'ятниці, 7 лютого у мобільному застосунку "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для деяких категорій населення. Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на главу відомства Рустема Умєрова.

Зазначається, що з цього дня автоматично можуть продовжити відстрочки такі категорії населення:

люди з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду;

студенти, аспіранти й докторанти.

Щоб автоматично отримати відстрочку від мобілізації цим категоріям населення, достатньо оновити військовий документ у застосунку "Резерв+". Якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично.

"Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі)", — йдеться в повідомленні.

В Міноборони додали, що із запитом про запуск такої функції зверталось багато користувачів.

"Продовжуємо спрощувати бюрократію і працювати над тим, щоб військовозобов’язані отримували необхідні послуги швидко, прозоро і без бюрократичної тяганини", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що право на відстрочку від мобілізації в лютому мають деякі категорії населення. Для отримання відстрочки потрібно звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, написати відповідну заяву та додати необхідні документи.

Юристи наголошували, що деяким категоріям населення відстрочка може бути продовжена автоматично. При цьому деякі військовозобов'язані будуть обмежені в строках.