Хто має право на відстрочку від мобілізації в лютому 2025: перелік категорій

Право на відстрочку від мобілізації мають деякі категорії населення. Ті, хто не підпадають під дію норм законодавства, втратять його.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації призову не підлягають військовозобов'язані, які мають відстрочку. "УНІАН" розповідає, хто має право на відстрочку від мобілізації в лютому 2025 року.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в лютому 2025 року

Право на відстрочку мають:

ті, хто має інвалідність будь-якої групи;

військовозобов'язані, у яких близькі родичі мають інвалідність 1-ї або 2-ї групи (інвалідність 3-ї групи — в окремих випадках) та не мають інших родичів (окрім військовозобов'язаного), які можуть доглядати й утримувати особу, — тоді надається відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом, на таких самих умовах надається відстрочка від мобілізації по догляду за літньою людиною;

військовозобов'язані, визнані тимчасово непридатними до несення військової служби (їм надається відстрочка від мобілізації за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії);

військовозобов'язані, у яких троє (і більше) дітей віком до 18 років і не мають заборгованості з аліментів, якщо закон зобов'язує їх платити — це відстрочка за сімейними обставинами.

Загалом відстрочку за сімейними обставинами можуть отримати деякі категорії осіб. Зокрема, на неї також мають право ті, у кого близькі родичі загинули в період АТО, під час воєнного стану або визнані зниклими безвісти.

Відстрочку можуть отримати студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, за умови, що вони здобувають освіту на рівень вищу за вже наявну. Також право на відстрочку мають педагоги і наукові співробітники з науковим ступенем, які працюють не менше, ніж на 3/4 ставки в навчальному закладі.

Окрім цього, право на відстрочку мають військовозобов'язані, якщо заброньовані критично важливими підприємствами й державними органами. При цьому слід звернути увагу на новий порядок бронювання від мобілізації, який затверджений постановою Кабміну N1332 від 22 листопада 2024 року. Зокрема, видані раніше Міністерством економіки або черед портал "Дія" будуть дійсними до 28 лютого 2025 року. Тому для надання працівникам броні підприємствам потрібно буде переоформити бронювання за новими правилами.

Процедура отримання відстрочки від мобілізації

В разі наявності підстав для відстрочки військовозобов'язаний повинен:

звернутися до ТЦК і СП (з паспортом і військовим квитком);

написати заяву на надання відстрочки;

додати необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку або завірені їх копії.

Відстрочку потрібно продовжувати в зазначені терміни. Перевірити, чи діє вона, можна через мобільний додаток "Резерв+".

Раніше Фокус розповідав, що потрібно зробити військовозобовʼязаному громадянину для продовження відстрочки від мобілізації, та в яких випадках це відбувається автоматично, а в яких ні.

Нагадаємо, що отримати підтвердження відстрочки можна без візиту в ТЦК. Воно з'являється у застосунках Мінцифри.