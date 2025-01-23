Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в феврале 2025: перечень категорий

Право на отсрочку от мобилизации имеют некоторые категории населения. Те, кто не подпадают под действие норм законодательства, потеряют его.

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Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации призыву не подлежат военнообязанные, которые имеют отсрочку. "УНИАН" рассказывает, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в феврале 2025 года.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в феврале 2025 года

Право на отсрочку имеют:

те, кто имеет инвалидность любой группы;

военнообязанные, у которых близкие родственники имеют инвалидность 1-й или 2-й группы (инвалидность 3-й группы — в отдельных случаях) и не имеют других родственников (кроме военнообязанного), которые могут ухаживать и содержать человека, — тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом, на таких же условиях предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком;

военнообязанные, признанные временно непригодными к несению военной службы (им предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии);

военнообязанные, у которых трое (и более) детей в возрасте до 18 лет и не имеют задолженности по алиментам, если закон обязывает их платить — это отсрочка по семейным обстоятельствам.

В целом отсрочку по семейным обстоятельствам могут получить некоторые категории лиц. В частности, на нее также имеют право те, у кого близкие родственники погибли в период АТО, во время военного положения или признаны пропавшими без вести.

Отсрочку могут получить студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения, при условии, что они получают образование на уровень выше уже имеющегося. Также право на отсрочку имеют педагоги и научные сотрудники с ученой степенью, которые работают не менее, чем на 3/4 ставки в учебном заведении.

Кроме этого, право на отсрочку имеют военнообязанные, если забронированы критически важными предприятиями и государственными органами. При этом следует обратить внимание на новый порядок бронирования от мобилизации, который утвержден постановлением Кабмина N1332 от 22 ноября 2024 года. В частности, выданные ранее Министерством экономики или через портал "Дія" будут действительны до 28 февраля 2025 года. Поэтому для предоставления работникам брони предприятиям нужно будет переоформить бронирование по новым правилам.

Процедура получения отсрочки от мобилизации

В случае наличия оснований для отсрочки военнообязанный должен:

обратиться в ТЦК и СП (с паспортом и военным билетом);

написать заявление на предоставление отсрочки;

приложить необходимые документы, которые подтверждают право на отсрочку или заверенные их копии.

Отсрочку нужно продлевать в указанные сроки. Проверить, действует ли она, можно через мобильное приложение "Резерв+".

Ранее Фокус рассказывал, что нужно сделать военнообязанному гражданину для продления отсрочки от мобилизации, и в каких случаях это происходит автоматически, а в каких нет.

Напомним, что получить подтверждение отсрочки можно без визита в ТЦК. Оно появляется в приложениях Минцифры.