Бронирование через "Дію" и ВЛК: как получить подтверждение отсрочки без визита в ТЦК

Украинцы, претендующие на бронирование от предприятия, летом 2024 года должны были обязательно обновить военно-учетные данные, пояснили в Минцифры.

Related video

Военнообязанные, получившие бронирование благодаря работе на критически-важных предприятиях, опасаются, что для отсрочки следует пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Кроме того, возникал вопрос, есть ли необходимость идти в терцентры комплектования для получения подтверждающих документов. В Министерстве цифровой трансформации (Минцифры) объяснили, что все подтверждения можно получить через приложения. О деталях отсрочки через "Дію" и о роли ВЛК заместитель директора директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

Бронирование через Дію — объяснение Валерии Коваль

Бронирование через Дію — детали

Коваль пояснила, что после завершения процедуры бронирования от предприятия военнообязанным не нужно идти в военкомат, чтобы получить какое-то бумажное подтверждение. Подтверждение отсрочки появляется в приложениях Минцифры, сказала она.

Как получить подтверждение бронирования через "Дію":

приложения "Резерв+" и "Дія" дают возможность сформировать электронный военный документ и показывать военкомам;

сгенерированный документ можно загрузить на гаджет или распечатать.

"В ТЦК не нужно обращаться за подтверждением", — подчеркнула Коваль.

Что нужно для бронирования через "Дію"

Представительница министерства также рассказала, какая информация проверяется при бронировании через приложение "Дія", а на что не обращают внимание. Для оформления защиты от мобилизации программа Минцифры работает по следующим правилам:

проверяет, стоит ли человек на воинском учете;

проверяет, действительно ли есть официальные трудовые отношения с предприятием, которое подало запрос на бронирование;

проверяет, обновил ли военнообязанный военно-учетные данные в течение 60 дней;

не проверяется, прошел ли гражданин военно-врачебную комиссию (ВВК). Медкомиссию следует проходить только в случае, если терцентр комплектования выписал соответствующую повестку.

"Если эти все критерии выполняются и корректны, такое лицо может быть забронировано. Прохождение ВВК — это обязанность, но она наступает только тогда, когда есть соответствующая повестка. Это никоим образом никак не влияет на бронирование", — успокоила Коваль.

Отметим, 21 января Фокус рассказал об изменениях в правила оформления отсрочки и ведения воинского учета, введенные новым постановлением Кабинета Министров №1558 от 31 декабря 2024 года. Постановление начало действовать с 16 января 2025 года. Согласно решению правительства, бронирование можно получить благодаря данным из государственных реестров.

Напоминаем, 20 января министр национального единства Украины Алексей Чернышов объяснил, что получат украинские беженцы, если вернутся в Украину во время войны.