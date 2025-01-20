Беженцам, которые вернутся, предлагают работу и бронь: в правительстве назвали перечень вакансий

По словам министра национального единства Чернышова, сейчас Украина остро нуждается в рабочих руках. Поэтому правительство готово предоставлять бронирование для беженцев, которые вернутся домой и будут работать дома на критических предприятиях.

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Министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что в случае возвращения беженцев в Украину их будут бронировать от мобилизации, если они устроятся на работу в критических отраслях. Об этом он рассказал в комментарии агентству dpa.

По словам Чернышова, сейчас Украина сейчас остро нуждается в рабочих руках, в частности в сферах производства оружия, энергетики и реконструкции. Поэтому если беженцы вернутся и устроятся на работу в эти сектора экономики, их не призовут в ряды Сил обороны.

"Если вы работаете на электростанции, то вас не призовут в армию. У вас есть гарантия", — утверждает Чернышов.

Также чиновник добавил, что за последнее время большая часть украинских граждан серьезно "рассматривают возможность вернуться домой". Именно поэтому министр посетил Берлин, где презентовал проект "Хабы единства", который поможет трудоустроить беженцев.

Чернышов добавил, что те украинцы, которые решат остаться в Германии, также получат поддержку, например, при поиске работы или получения профессиональной квалификации.

"Они не должны лечь бременем на шею правительства [Германии]", — сказал министр.

Ранее сообщалось, что власти развернут центры поиска вакансий в Украине. По словам министра национального единства Чернышова, мужчинам будут предлагать найти работу в сфере обороны и принести пользу государству.

Впоследствии стало известно, сколько украинцев находится в Украине и за рубежом. В правительстве говорят, что в число украинцев, которые находятся заграницей, также включены те украинцы, которые покинули территорию государства с начала полномасштабного вторжения.