Бронювання через "Дію" та ВЛК: як отримати підтвердження відстрочки без візиту в ТЦК

Українці, які претендують на бронювання від підприємства, влітку 2024 року повинні були обов'язково оновити військово-облікові дані, пояснили в Мінцифри.

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Військовозобов'язані, які отримали бронювання завдяки роботі на критично-важливих підприємствах, побоюються, що для відстрочки слід пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Крім того, виникало питання, чи є потреба іти в терцентри комплектування для отримання підтверджуючих документів. В Міністерстві цифрової трансформації (Мінцифри) пояснили, що усі підтвердження можна отримати через застосунки. Про деталі відстрочки через "Дію" та про роль ВЛК заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

Бронювання через Дію - пояснення Валерії Коваль

Бронювання через Дію — деталі

Коваль пояснила, що після завершення процедури бронювання від підприємства військовозобов'язаним не потрібно йти до військкомату, щоб отримати якесь паперове підтвердження. Підтвердження відстрочки з'являється у застосунках Мінцифри, сказала вона.

Як отримати підтвердження бронювання через Дію:

застосунки "Резерв+" та "Дія" дають можливість сформувати електронний військовий документ та показувати військкомам;

згенерований документ можна завантажити на гаджет або роздрукувати.

"В ТЦК не потрібно звертатися за підтвердженням", — наголосила Коваль.

Що потрібне для бронювання через Дію

Представниця міністерства також розповіла, яка інформація перевіряється під час бронювання через застосунок "Дія", а на що не звертають увагу. Для оформлення захисту від мобілізації програма Мінцифри працює за такими правилами:

перевіряє, чи стоїть людина на військовому обліку;

перевіряє, чи дійсно є офіційні трудові відносини з підприємством, яке подало запит на бронювання;

перевіряє, чи військовозобов'язаний оновив військово-облікові дані протягом 60 днів;

не перевіряється, чи громадянин пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Медкомісію слід проходити лише у випадку, якщо терцентр комплектування виписав відповідну повістку.

"Якщо ці всі критерії виконуються та коректні, така особа може бути заброньована. Проходження ВЛК — це обов'язок, але він наступає тільки тоді, є відповідна повістка. Це жодним чином ніяк не впливає на бронювання", — заспокоїла Коваль.

Зазначимо, 21 січня Фокус розповів про зміни в правила оформлення відстрочки та ведення військового обліку, запроваджені новою постановою Кабінету Міністрів №1558 від 31 грудня 2024 року. Постанова почала діяти з 16 січня 2025 року. Згідно з рішенням уряду, бронювання можна отримати завдяки даним з державних реєстрів.

Нагадуємо, 20 січня міністр національної єдності України Олексій Чернишов пояснив, що отримають українські біженці, якщо повернуться в Україну під час війни.