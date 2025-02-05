Кожному по-різному: юристи пояснили, скільки діє відстрочка від мобілізації

Деякому відстрочка може бути продовжена автоматично, а деякі будуть обмежені в строках.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку та бути призваними на службу. Водночас окремі категорії громадян мають право на відстрочку. Юристи юридичної компанії INSEININ пояснили, на які строки може надаватись відстрочка.

Законодавство передбачає, що відстрочка від мобілізації в особливий період надається на час дії підстав, що її обґрунтовують. Однак діяти вона не може довше, ніж встановлений Указом президента строк проведення мобілізації. Це означає, що максимальний термін відстрочки становить три місяці, оскільки воєнний стан продовжується кожні три місяці.

Якщо законні підстави для отримання відстрочки залишаються чинними, вона подовжується на весь період дії продовження воєнного стану. Однак якщо термін дії підстав для відстрочки є меншим, ніж строк воєнного стану, вона надається лише на період, визначений цими обставинами.

Зокрема, особам з інвалідністю відстрочка може надаватись максимум до кінця дії Указу про продовження воєнного стану або закінчення строку дії висновку МСЕК чи витягу з рішення експертної команди. А от студента, аспірантам та докторантам документ надається до кінця дії Указу про продовження воєнного стану або на семестр, однак не більше ніж на шість місяців. Педагоги та викладачі можуть отримати документ до завершення навчального року, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

"У разі здійснення перевірки та виявлення, що військовозобовʼязаний вже не має фактичних обставин, які слугували підставою для відстрочки, його буде протягом 7 днів сповіщено про анулювання відстрочки від мобілізації", — додають фахівці.

Нагадаємо, що в Україні оновили правила мобілізації. Тепер військовозобов'язаних можна одразу відправити на медогляд.

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