Каждому по-разному: юристы объяснили, сколько действует отсрочка от мобилизации

Некоторым отсрочка может быть продлена автоматически, а некоторые будут ограничены в сроках.

Related video

В условиях военного положения и мобилизации в Украине военнообязанные мужчины могут получить повестку и быть призванными на службу. В то же время отдельные категории граждан имеют право на отсрочку. Юристы юридической компании INSEININ объяснили, на какие сроки может предоставляться отсрочка.

Законодательство предусматривает, что отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется на время действия оснований, которые ее обосновывают. Однако действовать она не может дольше, чем установленный Указом президента срок проведения мобилизации. Это означает, что максимальный срок отсрочки составляет три месяца, поскольку военное положение продлевается каждые три месяца.

Если законные основания для получения отсрочки остаются в силе, она продлевается на весь период действия продления военного положения. Однако если срок действия оснований для отсрочки меньше, чем срок военного положения, она предоставляется только на период, определенный этими обстоятельствами.

В частности, лицам с инвалидностью отсрочка может предоставляться максимум до конца действия Указа о продлении военного положения или окончания срока действия заключения МСЭК или выписки из решения экспертной команды. А вот студентам, аспирантам и докторантам документ предоставляется до конца действия Указа о продлении военного положения или на семестр, однако не более чем на шесть месяцев. Педагоги и преподаватели могут получить документ до завершения учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

"В случае осуществления проверки и выявления, что военнообязанный уже не имеет фактических обстоятельств, которые служили основанием для отсрочки, он будет в течение 7 дней извещен об аннулировании отсрочки от мобилизации", — добавляют специалисты.

Напомним, что в Украине обновили правила мобилизации. Теперь военнообязанных можно сразу отправить на медосмотр.

Недавно право на бронирование получили еще две категории населения. Фокус рассказывал, кто к ним относится.