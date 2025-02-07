Автоматическое продление отсрочки от мобилизации в "Резерв+": кто может им воспользоваться

В Министерстве обороны добавили, что такая функция станет скоро доступной для многодетных родителей.

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С пятницы, 7 февраля в мобильном приложении "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочек от мобилизации для некоторых категорий населения. Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на главу ведомства Рустема Умерова.

Отмечается, что с этого дня автоматически могут продлить отсрочки такие категории населения:

люди с инвалидностью, которые имеют соответствующее удостоверение Пенсионного фонда;

студенты, аспиранты и докторанты.

Чтобы автоматически получить отсрочку от мобилизации этим категориям населения, достаточно обновить военный документ в приложении "Резерв+". Если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически.

"Впоследствии эта функция будет доступна и для многодетных родителей (трое детей в совместном браке)", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что с запросом о запуске такой функции обращалось много пользователей.

"Продолжаем упрощать бюрократию и работать над тем, чтобы военнообязанные получали необходимые услуги быстро, прозрачно и без бюрократической волокиты", — добавили в ведомстве.

Напомним, что право на отсрочку от мобилизациив феврале имеют некоторые категории населения. Для получения отсрочки нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, написать соответствующее заявление и приложить необходимые документы.

Юристы отмечали, что некоторым категориям населения отсрочка может быть продлена автоматически. При этом некоторые военнообязанные будут ограничены в сроках.