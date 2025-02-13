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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Лишь несколько категорий населения: юристы рассказали, кто имеет право на отсрочку в 2025 году

Мобилизация, отсрочка, ТЦК
Фото: Укринформ | Юристы рассказали, какие категории населения имеют право на отсрочку (иллюстративное фото)

По информации юристов срок действия отсрочки зависит от вида. После окончания срока действия необходимо ее повторно подтвердить.

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Во время действия военного положения и мобилизации в Украине вопрос отсрочки от мобилизации остается актуальным для многих граждан. В 2025 году некоторые категории граждан имеют на это право, и юристы юридической компании "Inseinin" о них рассказывают.

Кто имеет право на отсрочку в 2025 году

Отсрочку могут получить лица с инвалидностью любой группы. Также она предоставляется военнообязанным, признанным временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Также отсрочка может предоставляться по семейным обстоятельствам:

  • мужчинам, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;
  • мужчинам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • мужчинам и женщинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;
  • лица, занятые постоянным уходом как опекуны недееспособного лица;
  • лица, ухаживающие за матерью или отцом с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые могут осуществлять уход.

На отсрочку также имеют право:

  • работники предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для функционирования государства и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины;
  • работники государственных органов и органов местного самоуправления, которым предоставлено бронирование;
  • научные сотрудники с ученой степенью, которые работают в научных учреждениях и организациях;
  • педагогические работники учебных заведений, которые работают не менее чем на 0,75 ставки;
  • студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, а также в аспирантуре или докторантуре.

Отсрочку также могут получить отдельные категории военных и их семей:

  • граждане, которые были освобождены из плена;
  • лица, чьи близкие родственники погибшие или пропавшие без вести во время участия в антитеррористической операции или обеспечении национальной безопасности и обороны.

Также на отсрочку имеют право забронированные работники. Однако следует учесть, что предприятия, которые имеют статус критически важных, должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. В случае непредставления необходимых документов, работники таких предприятий теряют право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка предоставляется на определенный период в зависимости от основания — чаще всего это сроком на 3 месяца с возможностью продления. По истечении этого срока необходимо повторно подтвердить право на отсрочку, предоставив соответствующие документы в ТЦК и СП или воспользовавшись мобильным приложением "Резерв+"

С пятницы, 7 февраля, в мобильном приложении "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочек от мобилизации для некоторых категорий населения. С этого дня автоматически могут продлить отсрочки люди с инвалидностью, которые имеют соответствующее удостоверение Пенсионного фонда, студенты, аспиранты и докторанты.

Добавим, что в некоторых случаях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована. Это может произойти даже в автоматическом режиме.