Существует несколько причин: в каких случаях может быть аннулирована отсрочка от мобилизации

Старший юрист Михаил Михаил добавил, что аннулирование бронирования может произойти даже в автоматическом режиме.

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В условиях военного положения некоторые военнообязанные имеют право на бронирование от мобилизации. Однако отсрочка от призыва может быть аннулирована по многим причинам. Старший юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько поделился деталями.

В частности, отсрочка от мобилизации, полученная в рамках бронирования, может быть аннулирована:

из-за лишения предприятия статуса критически важного;

окончание срока действия бронирования, если оно не было продлено;

временное прекращение действия трудового договора;

увольнение работника, который имел бронь;

представление руководителя предприятия.

Автоматическое аннулирование бронирования работника

В некоторых случаях аннулирование отсрочки может быть автоматическим. В частности, это может произойти в случае, если предприятие потеряло статус критически важного. Время от времени их списки пересматриваются и если компания потеряла статус, работник автоматически потеряет бронирование от мобилизации.

Также автоматически снимается бронь, срок которой завершился и она не была продлена. Также в случае, если работник увольняется с критически важного предприятия, его бронь теряет силу.

В таком случае информация поступает в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов. На основании этого отсрочка аннулируется.

Ранее юрист "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко рассказывал, как сейчас призывают тех, кто не служил в армии. Он отметил, что призыв украинцев, которые ранее не служили или не получали военное образование, имеет несколько отличий.

Заслуженный юрист Владимир Пилипенко отмечал, что Украине будет угрожать Россия и после вероятной отмены военного положения. В таком случае вряд ли отменят всеобщую мобилизацию, однако объемы призыва в ВСУ уменьшат.