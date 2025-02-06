Мобилизация тех, кто не служил: предельный возраст, главное условие, основания для отсрочки

В Украине продолжается мобилизация, и в армию берут не только тех, кто уже имеет соответствующие знания. Однако призыв украинцев, которые ранее не служили или не получали военное образование, имеет несколько отличий.

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Во время военного положения по закону подлежат мобилизации в Украине мужчины в возрасте 18-60 лет, однако есть многочисленные нюансы. Юрист "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко объяснил, как сейчас призывают тех, кто не служил в армии.

Мобилизация в Украине: призывают ли тех, кто не служил

Прохождение срочной службы не освобождает от мобилизации. Лица же, которые ее не проходили, формируют так называемый общественный резерв. В случае объявления всеобщей мобилизации их могут привлекать для пополнения рядов:

Вооруженных сил Украины;

Национальной гвардии;

других военных формирований.

Единственное условие — пригодность к военной службе в соответствии с заключением ВВК.

Кроме того, как передавал Фокус, военнообязанные без всякого опыта и навыков могут быть мобилизованы только с 25 лет. В то же время те, кто прошел срочную службу или закончил военную кафедру, могут быть мобилизованы уже с 18. Верхний возрастной предел неизменен — 60 лет.

Мобилизация в Украине: что отличается, если не был в армии

Мужчины, которые не служили ранее, не имеют соответствующей подготовки, поэтому таких новобранцев сначала обучают в специальных центрах или на полигонах. На фронт без знаний и навыков таких мобилизованных отправлять нельзя.

В то же время общественный резерв — важный источник для ротационного пополнения на случай длительных боевых действий и потребности в дополнительных силах. По результатам учений новобранцы без опыта должны уметь обращаться с оружием, усвоить основы военного дела и тактической подготовки.

Мобилизация в Украине: когда нужно отстаивать свои права

Юрист предупредил, что на практике были случаи, когда мобилизованных без знаний и опыта пытались сразу направить на фронт, игнорируя этап учений. В таком случае он не советует поддаваться эмоциям или провокациям, зато вести себя взвешенно и корректно.

В то же время лучше не медлить и обратиться за помощью, в том числе можно заручиться поддержкой квалифицированного юриста. В ситуации нарушения прав можно написать обращение в уполномоченные органы или бороться за свои интересы в суде.

Мобилизация в Украине: основания для увольнения

Освобождение от мобилизации возможно только в случаях, которые регулирует закон.

В частности, отсрочку имеют:

студенты;

работники стратегических предприятий;

многодетные родители;

опекуны нетрудоспособных лиц;

и т.д.

Стоит отметить, что Фокус публиковал полный перечень категорий украинцев, которые в 2025 году имеют право на отсрочку.

Если человек подлежит мобилизации, не имеет отсрочки и при этом отказывается выполнять свой долг, это ведет к юридической ответственности.

Напомним, адвокат Виолетта Монастырская объяснила, в каких случаях могут мобилизовать многодетного отца.

Также юристы рассказали, на какой срок украинцам предоставляют отсрочку в условиях всеобщей мобилизации.