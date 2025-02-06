Только в одном случае: юрист рассказала, когда могут мобилизовать многодетного отца

По словам специалиста, в целом многодетные мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации, однако в одном случае их могут все же призвать в ряды ВСУ.

Related video

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения мужчины подлежат мобилизации. Впрочем, законодательством определен перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации и среди них — многодетные мужчины. Однако даже эту категорию могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская для "Фактов ICTV" рассказала, в каких случаях это возможно.

Когда могут мобилизовать многодетных мужчин в ряды ВСУ

Юрист рассказала, что многодетная — это семья, в которой супруги находятся в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают трех и более детей. В эту категорию подпадает также семья в случае, если трех и более детей самостоятельно воспитывает только кто-то один из супругов, отец или мать.

Адвокат отметила, что в соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя мобилизовать тех лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

"Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. В то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВВК", — добавила Виолетта Монастырская.

В то же время по ее словам, отсрочка не распространяется на многодетного отца в случае, если он имеет значительную задолженность по уплате алиментов. Если задолженность по уплате алиментов превышает три месячных платежа, то в этом случае мужчину могут призвать в ряды ВСУ.

Напомним, недавно право на отсрочку получили еще две категории работников. Отныне подлежат бронированию все медицинские работники и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Добавим, что Кабинет Министров Украины определил порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. Так, мобилизованными могут быть 100% работников коммунальных и государственных медицинских учреждений.