Лише в одному випадку: юристка розповіла, коли можуть мобілізувати багатодітного батька

За словами фахівчині, загалом багатодітні чоловіки мають право на відстрочку від мобілізації, однак в одному випадку їх можуть все ж призвати до лав ЗСУ.

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В умовах загальної мобілізації та воєнного стану чоловіки підлягають мобілізації. Утім, законодавством визначено перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації й серед них — багатодітні чоловіки. Однак навіть цю категорію можуть призвати до лав Збройних сил України. Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська для "Фактів ICTV" розповіла, в яких випадках це можливо.

Коли можуть мобілізувати багатодітних чоловіків до лав ЗСУ

Юристка розповіла, що багатодітна – це сім’я, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей. В цю категорію підпадає також родина у випадку, якщо трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один з подружжя, батько чи мати.

Адвокатка наголосила, що відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

"Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК", — додала Віолета Монастирська.

Водночас за її словами, відстрочка не поширюється на багатодітного батька у випадку, якщо він має значну заборгованість зі сплати аліментів. Якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місячні платежі, то в цьому випадку чоловіка можуть призвати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно право на відстрочку отримали ще дві категорії працівників. Відтепер підлягають бронюванню всі медичні працівники та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Додамо, що Кабінет Міністрів України визначив порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації. Так, мобілізованими можуть бути 100% працівників комунальних та державних медичних установ.