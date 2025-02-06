Мобілізація тих, хто не служив: граничний вік, головна умова, підстави для відстрочки

В Україні триває мобілізація, і у військо беруть не лише тих, хто вже має відповідні знання. Однак призов українців, які раніше не служили або не здобували військову освіту, має декілька відмінностей.

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Під час воєнного стану за законом підлягають мобілізації в Україні чоловіки віком 18-60 років, однак є численні нюанси. Юрист "Приходько та партнери" Данило Гончаренко пояснив, як зараз призивають тих, хто не служив в армії.

Мобілізація в Україні: чи призивають тих, хто не служив

Проходження строкової служби не звільняє від мобілізації. Особи ж, які її не проходили, формують так званий громадський резерв. В разі оголошення загальної мобілізації їх можуть залучати для поповнення лав:

Збройних сил України;

Національної гвардії;

інших військових формувань.

Єдина умова — придатність до військової служби відповідно до висновку ВЛК.

Окрім того, як передавав Фокус, військовозобов’язані без жодного досвіду й навичок можуть бути мобілізовані лише з 25 років. Водночас ті, хто пройшов строкову службу або закінчив військову кафедру, можуть бути мобілізовані вже з 18. Верхня вікова межа незмінна — 60 років.

Мобілізація в Україні: що відрізняється, якщо не був в армії

Чоловіки, які не служили раніше, не мають відповідної підготовки, тому таких новобранців спочатку навчають у спеціальних центрах або на полігонах. На фронт без знань і навичок таких мобілізованих відправляти не можна.

Водночас громадський резерв — важливе джерело для ротаційного поповнення на випадок тривалих бойових дій і потреби у додаткових силах. За результатами навчань новобранці без досвіду мають вміти обходитися зі зброєю, засвоїти основи військової справи й тактичної підготовки.

Мобілізація в Україні: коли потрібно відстоювати свої права

Юрист попередив, що на практиці траплялись випадки, коли мобілізованих без знань і досвіду намагались одразу скерувати на фронт, ігноруючи етап навчань. В такому разі він не радить піддаватись емоціям або провокаціям, натомість поводитись виважено і коректно.

Водночас краще не зволікати та звернутися за допомогою, в тому числі можна заручитись підтримкою кваліфікованого юриста. В ситуації порушення прав можна написати звернення до уповноважених органів або боротись за свої інтереси в суді.

Мобілізація в Україні: підстави для звільнення

Звільнення від мобілізації можливе лише у випадках, які регулює закон.

Зокрема, відстрочку мають:

студенти;

працівники стратегічних підприємств;

багатодітні батьки;

опікуни непрацездатних осіб;

тощо.

Варто зазначити, що Фокус публікував повний перелік категорій українців, які у 2025 році мають право на відстрочку.

Якщо людина підлягає мобілізації, не має відстрочки й при цьому відмовляється виконувати свій обов’язок, це веде до юридичної відповідальності.

Нагадаємо, адвокатка Віолета Монастирська пояснила, в яких випадках можуть мобілізувати багатодітного батька.

Також юристи розповіли, на який термін українцям надають відстрочку в умовах загальної мобілізації.