Існує декілька причин: у яких випадках може бути анульована відстрочка від мобілізації

Старший юрист Михайло Михайло додав, що анулювання бронювання може відбутись навіть в автоматичному режимі.

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В умовах воєнного стану деякі військовозобов'язані мають право на бронювання від мобілізації. Однак відстрочка від призову може бути анульована з багатьох причин. Старший юрист юридичної компанії "Приходько і партнери" Михайло Лобунько поділився деталями.

Зокрема, відстрочка від мобілізації, отримана в рамках бронювання, може бути анульована:

через позбавлення підприємства статусу критично важливого;

закінчення строку дії бронювання, якщо його не було продовжено;

тимчасове припинення дії трудового договору;

звільнення працівника, який мав бронь;

подання керівника підприємства.

Автоматичне анулювання бронювання працівника

В деяких випадках анулювання відстрочки може бути автоматичним. Зокрема, це може відбутись у випадку, якщо підприємство втратило статус критично важливого. Час від часу їх списки переглядаються і якщо компанія втратила статус, працівник автоматично втратить бронювання від мобілізації.

Також автоматично знімається бронь, термін якої завершився і вона не була продовжена. Також у випадку, якщо працівник звільняється з критично важливого підприємства, його бронь втрачає чинність.

В такому випадку інформація надходить до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. На підставі цього відстрочка анулюється.

Раніше юрист "Приходько та партнери" Данило Гончаренко розповідав, як зараз призивають тих, хто не служив в армії. Він зазначив, що призов українців, які раніше не служили або не здобували військову освіту, має декілька відмінностей.

Заслужений юрист Володимир Пилипенко зазначав, що Україні буде загрожувати Росія і після ймовірного скасування воєнного стану. У такому випадку навряд чи скасують загальну мобілізацію, однак обсяги призову в ЗСУ зменшать.