Відкриття кордонів та зупинка мобілізації: які зміни після скасування воєнного стану, — юрист

Мобілізація в Україні буде перманентною, вважає заслужений юрист Володимир Пилипенко. Це означає, що частково вона продовжиться і без воєнного стану.

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Україні буде загрожувати Росія і після ймовірного скасування воєнного стану. У такому випадку навряд чи скасують загальну мобілізацію. Втім, є ймовірність, що обсяги призову в ЗСУ все ж зменшать. Про те, чи можливе відкриття кордонів і що буде з мобілізацією в умовно "мирний" час, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко розповів в ефірі "Новини. Live".

Воєнний стан і мобілізація - коментар Володимира Пилипенка див. з 2:39:02

Пилипенко відповів на питання, що відбуватиметься після можливого скасування воєнного стану: чи зупинять загальну мобілізацію та чи відкриють кордони. Юрист нагадав, що воєнний стан та мобілізація були оголошені указом президента та затверджені Верховною Радою. У якийсь момент їх дійсно можуть скасувати. Але, по-перше, не ясно, як довго діятиме це рішення, оскільки загроза з боку РФ існуватиме й далі. Крім того, по-друге, мобілізація продовжиться, але, ймовірно, в менших обсягах. Наприклад, можлива часткова мобілізація. Також можуть почати процес демобілізації, але це також вимагає поповнення армії новими людьми, заявив співрозмовник журналістів.

"Може бути часткова демобілізація, але тоді має бути певна мобілізація. [Мобілізація] не в тих межах, в яких вона йде під час воєнного стану, але вона повинна бути, і цей процес, напевно, що в найближчі роки буде перманентним", — зауважив Пилипенко.

На думку юриста, оскільки загроза РФ нікуди не зникне після скасування воєнного стану, то людей призиватимуть. При цьому мобілізаційні плани будуть дещо меншими, ніж під час бойових дій, визнав він. З зовнішніми загрозами пов'язане і питання про перетин кордону: Україна повинна бути готова до того, що сусіди на сході та півночі будуть намагатись її знищити, сказав він.

"Очевидно, що обороноздатність для України є одним з найважливіших складників її існування сьогодні. Це ж, своєю чергою, викликає питання про перетин кордону. Тому що ці питання є взаємопов'язані", — заявив Пилипенко.

Воєнний стан і мобілізація — деталі

Зазначимо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. При цьому питання воєнного стану з'являється у контексті виборів президента та Верховної Ради. У США час від часу лунали вимоги провести вибори: про це говорили як за президента Джо Байдена, так і сьогодні, коли до влади прийшов Дональд Трамп. Зокрема, про це згадував і спецпредставник з питань України Кіт Келлог.

З іншого боку, ще одна сила, яка вимагає виборів в Україні, — це РФ. Російські політики та президент Володимир Путін повторюють, що вимагають виборів президента, оскільки Зеленський начебто "нелегітимний".

Нагадуємо, в грудні 2024 року видання El Mundo написало про пропозицію, яку начебто отримав Зеленський: проведення виборів в обмін на "золоте заслання".