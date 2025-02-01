План Трампа щодо завершення війни: США хочуть, щоб Україна провела вибори до кінця року, — ЗМІ

За словами представника президента США з питань України та Росії, у більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни.

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США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори, можливо, до кінця 2025 року, особливо якщо найближчими місяцями Київ зможе домовитися з Російською Федерацією про перемир'я. Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого представника президента США Дональда Трампа щодо України.

Як зазначають в агентстві, Дональд Трамп і його спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог уже заявили, що працюють над планом щодо укладення угоди в перші кілька місяців роботи нової адміністрації, щоб покласти край війні в Україні. При цьому вони надали мало подробиць про свою стратегію.

"У більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни. Я думаю, що це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата", — сказав Келлог.

Три джерела повідомили журналістам, що, хоча план президента США поки що перебуває на стадії розроблення, Келлог та інші посадовці Білого дому останніми днями обговорювали можливість "підштовхнути" Україну до згоди на вибори в рамках початкового перемир'я з РФ.

Ще двоє людей сказали агентству, що в адміністрації Трампа обговорюють, чи варто наполягати на первісному припиненні вогню, перш ніж намагатися укласти довгострокову угоду. За їхніми словами, якщо Україна проведе вибори, переможець може стати відповідальним за переговори з РФ про довгострокову угоду.

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Зі свого боку колишній західний чиновник у розмові з журналістами висловив побоювання, що скасування воєнного стану може дати змогу мобілізованим піти з армії, а також підштовхне багатьох чоловіків мобілізаційного віку "бігти до кордону".

За словами колишнього західного чиновника, якщо Трамп чинитиме тиск на президента України Володимира Зеленського щодо проведення виборів, США зможуть "зіграти" на заявах Москви про нібито нелегітимність влади в Україні.

"Трамп, на мою думку, реагує на... російську реакцію", — заявив чиновник.

Водночас деякі колишні офіційні особи США зазначили, що скептично налаштовані щодо підписання мирної угоди найближчими місяцями та проведення виборів у 2025 році. Вони вважають, що сторони не можуть узгодити те, як почати офіційні переговори.

Вибори в Україні: позиція Києва

Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді "План стійкості". Одним із пунктів є "Єдність", у межах якого президент прокоментував можливість виборів в Україні.

"Конституція і закони не дозволяють проводити вибори у воєнний час. Ніхто у світі цього не вимагає. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не виключив проведення виборів в Україні цього року.

Зі свого боку народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що Україні у 2025 році не варто чекати ні виборів нової влади, ні перемир'я з Росією.