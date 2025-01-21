Українці обрали між Зеленським чи Залужним на "виборах президента": результати опитування

Майже 70% українців готові віддати голоси ексголовкому ЗСУ Валерію Залужному, свідчать дані Центру SOCIS. До всього соціологи з'ясували, що люди однаково не люблять і владу, і опозицію.

Related video

Під час соціологічного опитування українців примусили взяти участь у імітації президентських виборів, які, згідно з законом, не можуть відбутись поки триває війна. Люди обирали між десятьма кандидатами, а також могли назвати власного або відмовитись від голосування. У двох імітаційних турах щоразу вигравав ексголовком ЗСУ, нині — посол у Великій Британії Валерій Залужний. У "бюлетені" для голосування, тим часом були інші цікаві люди, наприклад, п'ятий президент Петро Порошенко та глава ГУР МОУ Кирило Буданов. Про розподіл голосів між кандидатами, а також про ставлення українців до влади, ідеться у соціологічному дослідженні Центру SOCIS, результати якого з'явились на порталі "Цензор.нет".

Вибори президента — опитування SOCIS

У дослідженні людям спершу пропонували просто оцінити кандидатів, а потім "проголосувати" за них на імітаційних виборах президента.

У першому турі свій голос віддали б 1 406 з 2 000 респондентів. З них понад третину голосів (36,1%) отримав би Залужний, а Зеленський — на 10% менше (24,3%). При цьому найближчий третій кандидат, Петро Порошенко, від чинного очільника держави майже відставав би майже утричі (9,4%). Крім того, менш як 10% отримали б нардеп Дмитро Разумков та лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Решта кандидатів — голоси у межах похибки, у тому числі і волонтер Сергій Притула, і головний розвідник Кирило Буданов.

У другому турі Залужний виграв би у Зеленського з "розгромним рахунком", свідчать дані соціологів. Відсоток голосів у ексголовкома — 68,4%, у чинного президента — 31,6%. Порівняно з першим туром у Зеленського ледь зросте кількість голосів, тоді як Залужний може зібрати голоси решти кандидатів, показує інфографіка SOCIS.

Вибори президента - голосування у "першому турі" Фото: Цензор.net Вибори президента - голосування у "другому турі" Фото: Цензор.net

Інші результати опитування SOCIS

На порталі NV опублікували іншу частину опитування, яке вивчало ставлення українців до влади та їхні настрої. Інфографіка показує, що найбільша помилка влади, на думку громадян, це не наявна війна, а корупція та непідготовка до вторгнення. Також люди однаково не довіряють і владі, і опозиції — у обох типів політиків по майже 40% негативного ставлення. На іншому графіку — відчуття громадян. Як з'ясувалось, майже половина на третьому році війни відчуває розчарування, а чверть — сподівається на краще.

Вибори президента і опитування Socis - які помилки влади Вибори президента і опитування Socis - кому довіряють українці Вибори президента і опитування Socis - що відчувають українці

На порталі SOCIS не відшукалось опитування, про яке розповіли українські медіа. У статтях вказали, що опитування провели серед 2 тис. українців методом телефонного випадкового опитування (метод CATI). Регіони для опитування — усі, які перебувають під контролем України. Вік респондентів — старше 18 років, демографія відповідає статистичним даним. Похибка опитування — +/- 2,6%, написали журналісти дані Socis. Дата опитування — 5−11 грудня 2024 (в грудні лунали перші заяви про плани США на завершення війни).

Зазначимо, на початку січня Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати опитування щодо ставлення українців до війни. Опитування показало, що кількість людей, готовий підтримувати бойові дії зменшилось на 10% протягом трьох років повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадуємо, у листопаді російські соціологи опитали громадян РФ, як вони ставляться до завершення війни.