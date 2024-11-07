Все більше росіян підтримують мирні переговори з Україною, — соцопитування

Кожен другий росіянин активно слідкує за ситуацією в Україні, а 76% респондентів підтримують дії ЗС РФ на території нашої країни.

Число прихильників мирних переговорів у Росії в порівнянні із серпнем 2024 року продовжує повільно зростати. Про це свідчать дані соцопитування, яке провів у РФ "Левада-центр".

Зазначається, що росіяни і далі стежать за подіями в Україні — 52% респондентів відповіли, що "стежать уважно" і "дуже уважно". Третина опитаних (32%) стежить без особливої ​​уваги, 15% не стежать зовсім.

Найуважніше стежать за українськими подіями чоловіки — 56% опитаних.

Менш уважно стежать за подіями навколо України жінки (50% — "без особливої ​​уваги" чи "не стежать"), молодь до 24 років (68%).

Підтримка росіянами дій ЗС РФ в Україні

Рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні значно не змінюється і залишається високим – 76% (45% – безперечно підтримують, 31% – швидше підтримують). Не підтримують – 15% опитаних (7% – безперечно не підтримують, 8% – радше не підтримують).

Вище рівень підтримки дій російських військових серед чоловіків (82%). Нижче рівень підтримки серед жінок (72%), молоді до 24 років (67%), мешканців міст з населенням понад 500 тисяч осіб (72%), тих, хто вважає, що справи в країні йдуть неправильним шляхом (46%).

Підтримка росіянами мирних переговорів з Україною

Після зниження частки прихильників мирних переговорів на тлі захоплення ЗСУ частини Курської області їхня кількість поступово збільшується – до 55%. Частка прихильників продовження бойових дій знижується – до 36%.

Найчастіше говорять про те, що зараз слід розпочати мирні переговори, жінки (61%). Найчастіше говорять про те, що зараз слід продовжувати воєнні дії, чоловіки (45%).

Думка росіян щодо початку війни з Україною

Думки росіян розділилися з питання про те, чи вони скасували або підтримали початок так званої "спецоперації", якби у них була можливість повернутися в минуле: 40% — скасували б (21% визначено скасували, 19% скоріше скасували), 44% — підтримали б (21 % — безперечно підтримали, 23% — швидше підтримали). За півтора року громадська думка з цього питання не зазнала значних змін.

Найчастіше підтримали б рішення про початок спецоперації чоловіки (52%). Найчастіше скасували б рішення про початок спецоперації жінки (44%), молодь до 24 років (50%), респонденти із середньою освітою та нижче (49%), ті, хто вважає, що справи в країні йдуть по невірному шляху (71%), ті, хто не схвалює діяльність чинного президента (70%).

Нагадаємо, що згідно з даними соціологічного опитування, переважна більшість громадян стежать за подіями в Курській області. Водночас 12,3% опитаних виступають категорично проти дій Сил оборони України на території ворога.