Більшість українців підтримують референдум про незалежність Курської області, — опитування

Згідно з даними соціологічного опитування, переважна більшість громадян стежать за подіями в Курській області. Водночас 12,3% опитаних виступають категорично проти дій Сил оборони України на території ворога.

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60,3% опитаних українських громадян підтримують проведення референдуму щодо проголошення "Курської Народної Республіки" на території російської Курської області. Про це свідчать дані опитування Active Group, опубліковані 12 серпня.

Так, судячи з інфографіки, 37% однозначно виступили за проведення референдуму, ще 23,3% опитаних обрали графу "швидше так".

Фото: Active Group

Водночас 12,3% виступили категорично проти проведення такого референдуму про визнання нової республіки, ще 12,8% обрали варіант "скоріше ні".

Водночас 14,8% респондентів не змогли дати однозначну відповідь.

Чи підтримують українці дії ЗСУ в Курській області

Варто зазначити, що, згідно з даними опитування, 64% респондентів заявили, що повністю підтримують дії Сил оборони України в Курській області Росії. Ще 19,3% швидше підтримують дії ЗСУ, тоді як 5,3% відповіли, що здебільшого не підтримують дії українських військових на території РФ, ще 2,8% — категорично не підтримують.

Фото: Active Group

Примітно, що переважна більшість українців стежать за подіями в Курській області — 95,3% опитаних громадян.

Фото: Active Group

Нагадаємо, 12 серпня на сайті МЗС Китаю з'явилося повідомлення про те, що Пекін стежить за ситуацією в Курській області Росії, де Сили оборони України просуваються вглиб території ворога, і закликав сторони до деескалації конфлікту.

Раніше, 11 серпня, у соцмережах з'явилася інформація про те, що в населеному пункті Гуєво Курської області Росії бійці Сил оборони поставили синьо-жовтий прапор.