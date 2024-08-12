Большинство украинцев поддерживают референдум о независимости Курской области, — опрос

Согласно данным социологического опроса, подавляющее большинство граждан следят за событиями в Курской области. При этом 12,3% опрошенных выступают категорически против действий Сил обороны Украины на территории врага.

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60,3% опрошенных украинских граждан поддерживают проведение референдума касательно провозглашения "Курской Народной Республики" на территории российской Курской области. Об этом свидетельствуют данные опроса Active Group, опубликованные 12 августа.

Так, судя по инфографике, 37% однозначно выступили за проведение референдума, еще 23,3% опрошенных выбрали графу "скорее да".

Фото: Active Group

При этом 12,3% выступили категорично против проведения такого референдума о признании новой республики, еще 12,8% выбрали вариант "скорее нет".

Вместе с тем 14,8% респондентов затруднились дать однозначный ответ.

Поддерживают ли украинцы действия ВСУ в Курской области

Стоит отметить, что, согласно данным опроса, 64% респондентов заявили, что полностью поддерживают действия Сил обороны Украины в Курской области России. Еще 19,3% скорее поддерживают действия ВСУ, тогда как 5,3% ответили, что в большей мере не поддерживают действия украинских военных на территории РФ, еще 2,8% — категорично не поддерживают.

Фото: Active Group

Примечательно, что подавляющее большинство украинцев следят за событиями в Курской области — 95,3% опрошенных граждан.

Фото: Active Group

Напомним, 12 августа на сайте МИД Китая появилось сообщение о том, что Пекин следит за ситуацией в Курской области России, где Силы обороны Украины продвигаются вглубь территории врага, и призывал стороны к деэскалации конфликта.

Ранее, 11 августа, в соцсетях появилась информация о том, что в населенном пункте Гуево Курской области России бойцы Сил обороны водрузили сине-желтый флаг.