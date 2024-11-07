Каждый второй россиянин активно следит за ситуацией в Украине, а 76% респондентов поддерживают действия ВС РФ на территории нашей страны.

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Число сторонников мирных переговоров в России по сравнению с августом 2024 года продолжает медленно расти. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел в РФ"Левада-центр".

Отмечается, что россияне и дальше следят за событиями в Украине — 52% респондентов ответили, что "следят внимательно" и "очень внимательно". Треть опрошенных (32%) следит без особого внимания, 15% не следят совсем.

Внимательнее всего следят за украинскими событиями мужчины — 56% опрошенных.

Менее внимательно следят за событиями вокруг Украины женщины (50% — "без особого внимания" или "не следят"), молодежь до 24 лет (68%).

Поддержка россиянами действий ВС РФ в Украине

Уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине значительно не меняется и остается высоким — 76% (45% — определенно поддерживают, 31% — скорее поддерживают). Не поддерживают — 15% опрошенных (7% — определенно не поддерживают, 8% — скорее не поддерживают).

Выше уровень поддержки действий российских военных среди мужчин (82%). Ниже уровень поддержки среди женщин (72%), молодежи до 24 лет (67%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (72%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неправильному пути (46%).

Поддержка россиянами мирных переговоров с Украиной

После снижения доли сторонников мирных переговоров на фоне захвата ВСУ части Курской области их количество постепенно увеличивается — до 55%. Доля сторонников продолжения боевых действий снижается — до 36%.

Чаще всего говорят о том, что сейчас следует начать мирные переговоры, женщины (61%). Чаще всего говорят о том, что сейчас следует продолжать военные действия, мужчины (45%).

Мнение россиян относительно начала войны с Украиной

Мнения россиян разделились по вопросу о том, отменили ли они отменили или поддержали начало так называемой "спецоперации", если бы у них была возможность вернуться в прошлое: 40% — отменили бы (21% определенно отменили, 19% скорее отменили), 44% — поддержали бы (21% — определенно поддержали, 23% — скорее поддержали). За полтора года общественное мнение по этому вопросу не претерпело значительных изменений.

Чаще всего поддержали бы решение о начале спецоперации мужчины (52%). Чаще всего отменили бы решение о начале спецоперации женщины (44%), молодежь до 24 лет (50%), респонденты со средним образованием и ниже (49%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (71%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (70%).

Напомним, что согласно данным социологического опроса, подавляющее большинство граждан следят за событиями в Курской области. В то же время 12,3% опрошенных выступают категорически против действий Сил обороны Украины на территории врага.