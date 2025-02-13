Відстрочку не врахували: в Україні мобілізували заброньованого працівника

Українець 22 роки стояв на обліку у ТЦК, коли військкомат проігнорував документи й мобілізував його попри відстрочку. Однак у військовій частині протиправності у своєму наказі не побачили й запевнили, що діяли за законом.

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Українця призвали попри бронювання та оформлену відстрочку. Про це відомо з рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 28 січня.

Мобілізація 2025: що сталось

Українець звернувся до суду з позовом щодо визнання протиправними й скасування двох наказів — про його призов і про зарахування до списків особового складу військової частини, а також щодо зобов’язання звільнити його зі служби.

Він пояснив, що стояв у ТЦК з 16 жовтня 2002 року по 30 листопада 2024 року. У липні минулого року чоловік влаштував в агрокомпанію апаратником оброблення зерна й отримав посвідчення про відстрочку від мобілізації на пів року.

Однак 30 листопада військовозобов’язаного мобілізували попри те, що заброньовані працівники не підлягають призову і мають стояти на спеціальному військовому обліку. Зазначається, що документи про бронювання за основним місцем роботи були надані ТЦК.

Представник військової частини попросив суд відмовити у задоволенні позову. Він аргументував це тим, що наказ про зарахування до особового складу був виданий на основі наказу про призов, тому частина діяли відповідно до закону.

Мобілізація 2025: що вирішив суд

Документами було підтверджено, що українця прийняли на роботу з 11 липня 2024 року і 23 липня йому видали посвідчення про відстрочку. 5 серпня роботодавець надіслав до ТЦК лист з повідомленням про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Однак 30 листопада чоловіка мобілізували на посаду курсанта навчального взводу навчальної роти 1 навчального батальйону школи індивідуальної підготовки.

Суд підкреслив, що отримавши у серпні документи на підтвердження бронювання і повідомлення про зарахування на спецоблік, ТЦК мав внести дані про відстрочку в Єдиний державний реєстр призовників. Зроблено цього не було.

Суд заявив, що з 30 листопада українець "безпідставно" служить у військовій частині. Його адміністративний позов повністю задовольнили. Накази визнали протиправними й скасували, а військову частину зобов’язали звільнити новобранця зі служби.

Нагадаємо, у Муніципальній охороні Києва 11 лютого повідомили, що військовозобов’язаний спробував втекти з ВЛК і опинився в лікарні.

У Міноборони пояснили, що заявку на укладення однорічного контракту в межах проєкту "Контракт 18-24" тепер можна подати онлайн. Новобранцям обіцяють мільйонну винагороду та зарплату понад 100 тисяч гривень.