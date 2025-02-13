Отсрочку не учли: в Украине мобилизовали забронированного работника

Украинец 22 года стоял на учете в ТЦК, когда военкомат проигнорировал документы и мобилизовал его несмотря на отсрочку. Однако в воинской части противоправности в своем приказе не увидели и заверили, что действовали по закону.

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Украинца призвали несмотря на бронирование и оформленную отсрочку. Об этом известно из решения Ровенского окружного административного суда от 28 января.

Мобилизация 2025: что произошло

Украинец обратился в суд с иском о признании противоправными и отмене двух приказов — о его призыве и о зачислении в списки личного состава воинской части, а также об обязательстве уволить его со службы.

Он пояснил, что стоял в ТЦК с 16 октября 2002 года по 30 ноября 2024 года. В июле прошлого года мужчина устроился в агрокомпанию аппаратчиком обработки зерна и получил удостоверение об отсрочке от мобилизации на полгода.

Однако 30 ноября военнообязанного мобилизовали несмотря на то, что забронированные работники не подлежат призыву и должны стоять на специальном воинском учете. Отмечается, что документы о бронировании по основному месту работы были предоставлены ТЦК.

Представитель воинской части попросил суд отказать в удовлетворении иска. Он аргументировал это тем, что приказ о зачислении в личный состав был издан на основе приказа о призыве, поэтому часть действовали в соответствии с законом.

Мобилизация 2025: что решил суд

Документами было подтверждено, что украинца приняли на работу с 11 июля 2024 года и 23 июля ему выдали удостоверение об отсрочке. 5 августа работодатель направил в ТЦК письмо с уведомлением о зачислении военнообязанного на специальный воинский учет.

Однако 30 ноября мужчину мобилизовали на должность курсанта учебного взвода учебной роты 1 учебного батальона школы индивидуальной подготовки.

Суд подчеркнул, что получив в августе документы на подтверждение бронирования и уведомление о зачислении на спецучет, ТЦК должен был внести данные об отсрочке в Единый государственный реестр призывников. Сделано этого не было.

Суд заявил, что с 30 ноября украинец "безосновательно" служит в воинской части. Его административный иск полностью удовлетворили. Приказы признали противоправными и отменили, а воинскую часть обязали уволить новобранца со службы.

Напомним, в Муниципальной охране Киева 11 февраля сообщили, что военнообязанный попытался сбежать из ВВК и оказался в больнице.

В Минобороны объяснили, что заявку на заключение однолетнего контракта в рамках проекта "Контракт 18-24" теперь можно подать онлайн. Новобранцам обещают миллионное вознаграждение и зарплату более 100 тысяч гривен.