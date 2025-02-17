Отказали в предоставлении отсрочки: адвокат рассказывает, как обжаловать решение

Юрист рассказала, что для обжалования решения следует действовать определенным образом и поделилась алгоритмом.

Related video

В условиях военного положения и мобилизации в Украине некоторые граждане имеют право на отсрочку от мобилизации. Если же лицу отказали в предоставлении этого права, оно может обжаловать решение в суде. Как это сделать, рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Как обжаловать решение об отказе в предоставлении отсрочки

Дарья Тарасенко отмечает, что для начала следует собрать доказательства — это должна быть копия заявления на отсрочку со всеми приложениями и уведомление об отказе в предоставлении отсрочки. Также суды часто требуют копию протокольного решения комиссии об отказе в предоставлении отсрочки. В случае, если не хватает документов, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с просьбой предоставить копии таких документов. Впоследствии можно просить суд истребовать эти доказательства у ответчика.

После этого специалист отмечает, что необходимо составить текст искового заявления. Адвокат отметила, что в обязательном порядке следует оплатить судебный сбор, однако отметила, что в некоторых случаях закон может освободить лицо от обязанности платить его). Далее следует подать иск в соответствующий окружной административный суд и ожидать постановления об открытии производства.

По словам Дарьи Тарасенко, суд, скорее всего, назначит дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, то есть при отсутствии судебных заседаний. В этом случае суд соберет документы от обеих сторон спора, рассмотрит дело на основании этих документов и примет решение.

Она добавила, что решение должно быть принято в течение 60 дней со дня открытия производства по делу. Однако этого срока суды не всегда придерживаются.

Ранее юристы рассказывали, кто имеет право на отсрочку в 2025 году. Специалисты отметили, что срок действия отсрочки зависит от вида. После окончания срока действия необходимо ее повторно подтвердить.

Напомним, что украинец 22 года стоял на учете в ТЦК, когда военкомат проигнорировал документы и мобилизовал его несмотря на отсрочку. Однако в воинской части противоправности в своем приказе не увидели и заверили, что действовали по закону.