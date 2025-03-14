Чи дають відстрочку в разі вагітності дружини: юристи дали чітку відповідь

Юристи зазначають, що вагітність не є підставою для звільнення особи від військового обов'язку, однак є певні нюанси.

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Військовий обов’язок — один з основних в умовах воєнного стану та мобілізації в Україні. В деяких випадках чоловік може отримати відстрочку від мобілізації. Вагітність дружини сама по собі не є автоматичною підставою для відстрочки. Однак у випадку ускладнень або необхідності постійного догляду за жінкою чоловік може її отримати, розповідають правознавці юридичної фірми Іnseinin.

В яких випадках чоловік має право на відстрочку в разі вагітності дружини

Юристи називають декілька підстав:

серйозні медичні ускладнення дружини та потреба постійного догляду;

якщо в родині вже є неповнолітні діти, які потребують догляду.

При наявності відповідних медичних висновків та інших підтверджуючих документів чоловік може подати заяву на відстрочку.

Як отримати відстрочку у випадку вагітності жінки

Для отримання відстрочки від військової служби у зв’язку з вагітністю дружини, необхідно виконати наступні кроки:

зібрати необхідні документи. В цьому випадку потрібна буде довідка з медичного закладу про вагітність дружини, медичний висновок про стан дружини, довідку про склад сім'ї або свідоцтво про шлюб та документи, що підтверджують наявність дітей (свідоцтва про народження);

подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після розгляду поданих документів військкомат приймає рішення про надання або відмову в наданні відстрочки. У разі відмови чоловік має право оскаржити рішення в судовому порядку.

Раніше юристи розповідали, кого не можуть мобілізувати під час війни. До них також відносяться цивільні особи в Україні, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.