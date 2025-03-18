Мобілізація з порушеннями: суд відповів, чи дає це право на звільнення

Українця мобілізували без ВЛК, і він звернувся до суду. Однак було вирішено, що попри протиправність дій ТЦК можливості звільнитись зі служби йому не дадуть.

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Процедура мобілізації військовозобов’язаного — незворотна, і після визнання призову протиправним така людина звільнена зі служби не має бути. Про це з посиланням на рішення Касаційного адміністративного суду 17 березня повідомив Верховний суд України.

Мобілізація 2025: деталі справи

Військовослужбовець звернувся до суду з позовом проти районного ТЦК і військової частини, вимагаючи визнати його призов протиправним і звільнити зі служби. Він пояснював, що його права були порушені, коли чоловіка мобілізували, не відправивши на медогляд.

Суди першої й апеляційної інстанцій визнали дії ТЦК протиправними й зобов’язали військову частину звільнити призовника. За їхніми рішеннями, це — належне відновлення порушених прав українця. Однак у Верховному суді з такою позицією не погодились.

Мобілізація 2025: процес незворотний

У Верховному суді пояснили, що відновлення прав має відбуватись у межах спору. У цьому випадку йдеться про правовідносини між позивачем і ТЦК щодо призову за мобілізацією. Зобов’язання військової частини звільнити людину зі служби виходить за ці межі.

Було порушене право чоловіка на належну процедуру мобілізації. Однак звільнення зі служби у суді назвали "неефективним" способом захисту, адже це "не вирішує правомірності акта, який приймається за результатом проведеної процедури призову". Такий підхід втручається в інші правовідносини, які регулюються іншими нормами.

"Верховний суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу", — зауважила пресслужба.

Мобілізація 2025: рішення суду

У суді визнали обраний позивачем спосіб захисту невідповідним суті порушеного права, а висновки попередніх інстанцій — помилковими. Пресслужба додала, що сам факт непроходження ВЛК не свідчить про непридатність, а отже не є підставою для звільнення зі служби.

Нагадаємо, чоловіки, які мають важкі захворювання печінки, можуть бути визнані непридатними до мобілізації. Фокус розібрався у деталях відповідного наказу Міноборони.

Мешканець Буковини двічі виграв у суді справи проти ТЦК, щоб зобов’язати військових надати йому відстрочку. Вперше він звернувся до суду ще у липні минулого року.