Військовозобов'язаних із хворобами печінки можуть виключити з обліку: за яких умов

Громадян зі значними порушеннями функцій органів визнають непридатними до військової служби. Ступінь тяжкості хвороби оцінюють медики на ВЛК.

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Непридатними для мобілізації в Україні можуть бути визнані військовозобов'язані зі значними порушеннями функцій органів, зокрема з важкими захворюваннями печінки. Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року.

За наказом до переліку хвороб, які дають підставу визнати громадянина непридатним до військової служби, включено:

алкогольну хворобу печінки;

токсичне ураження печінки;

печінкову недостатність;

хронічні гепатити;

фіброз;

цироз.

При цьому ВЛК визнає непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку військовозобов'язаних, у яких перелічені хвороби викликають значні порушення функцій печінки.

Громадяни з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями можуть бути визнані придатними до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військових вищих навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення чи охорони.

Військовозобов'язаних із незначними порушеннями функцій та без порушень функцій можуть визнати придатними.

Для того, щоб звільнитися від мобілізації в Україні, військовозобов'язаному потрібно пройти огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров'я оцінюють медичні спеціалісти, і на підставі їхніх висновків ухвалюється рішення про непридатність до військової служби, пише видання "Телеграф".

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