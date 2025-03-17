Военнообязанных с болезнями печени могут исключить из учета: при каких условиях

Граждан со значительными нарушениями функций органов признают непригодными к военной службе. Степень тяжести болезни оценивают медики на ВВК.

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Непригодными для мобилизации в Украине могут быть признаны военнообязанные со значительными нарушениями функций органов, в частности с тяжелыми заболеваниями печени. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года.

По приказу в перечень болезней, которые дают основание признать гражданина непригодным к военной службе, включены:

алкогольную болезнь печени;

токсическое поражение печени;

печеночную недостаточность;

хронические гепатиты;

фиброз;

цирроз.

При этом ВВК признает непригодными к военной службе с исключением с воинского учета военнообязанных, у которых перечисленные болезни вызывают значительные нарушения функций печени.

Граждане с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями могут быть признаны годными к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, военных высших учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

Военнообязанных с незначительными нарушениями функций и без нарушений функций могут признать годными.

Для того, чтобы освободиться от мобилизации в Украине, военнообязанному нужно пройти осмотр в военно-врачебной комиссии (ВВК). Степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья оценивают медицинские специалисты, и на основании их выводов принимается решение о непригодности к военной службе, пишет издание "Телеграф".

Напомним, 14 марта Фокус со ссылкой на правоведов юридической фирмы Іпѕеіпіпіп объяснял, дают ли военнообязанному отсрочку в случае беременности жены.

13 марта Фокус со ссылкой на юриста практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Ярослава Звоненко писал, когда можно не идти в ТЦК по повестке. При определенных уважительных причинах военнообязанный имеет право не явиться в ТЦК и СП, однако о причинах неявки необходимо сообщить в течение 3 суток.