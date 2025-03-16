На Буковине мужчина во второй раз выиграл дело в суде против ТЦК: теперь ему обязаны предоставить отсрочку, детали

Судья дважды признал противоправными действия работников ТЦК и заставил их предоставить отсрочку, на которую, согласно законодательству, имеет право буковинец.

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В Черновицкий окружной админсуд дважды обратился житель Буковины: причиной обращения стал отказ Территориального центра комплектования и социальной поддержки в предоставлении ему отсрочки, на которую истец имел право из-за того, что учится в иностранном заведении высшего образования. Буковинец дважды просил в ТЦК, чтобы ему предоставили отсрочку из-за получения образования, однако дважды ему в этом отказывали. В конце концов, ему пришлось пойти в суд, где он дважды выиграл дело. Об этом рассказало издание Zahid.net 15 марта.

В судебном реестре суда в марте обнародовали решение, в котором говорится о том, что в ведомство обратился с обращением студент Академии международного и регионального сотрудничества имени Зигмунта Глогера, расположенной в Польше. Там мужчина получает бакалавра на дневной форме обучения.

Впервые буковинец обратился в суд в июле 2024 года: причиной стало то, что ТЦК отказал ему в отсрочке из-за якобы несоответствия сертификата о получении образования. В сентябре суд частично обжаловал решение ТЦК и потребовал повторного пересмотра документов, предоставленных буковинцем для получения отсрочки.

Однако в ТЦК после пересмотра документов продолжали настаивать на том, что они не дают права на отсрочку. Речь шла о том, что якобы правдивость справки об обучении не подтверждена, а также сотрудники ТЦК ссылались на информацию из "Оберега", где было указано о другом месте обучения, в образовательном учреждении в Черновцах.

Тогда студенту снова пришлось обращаться в суд, чтобы обжаловать такие действия ТЦК. В конце концов, судья тщательно изучил все детали дела и отметил, что предоставленная документация подтверждает право на отсрочку. Суд обязал ТЦК выдать истцу соответствующий документ.

Отметим, что, согласно действующему законодательству отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период предоставляется на срок, предусмотренный законом, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины.

Напомним, ранее Фокус узнавал, нарушает ли закон отказ от повестки.

Также стало известно, в каких случаях можно не идти в ТЦК по повестке.